الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطلين متهمين بالشروع في قتل عامل وسرقته بالمعصرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بالشروع في قتل وسرقة عامل بالطريق العام، وحيازتهم سلاح أبيض وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وجاء في أمر الإحالة أن عاطلين في غضون شهر ديسمبر من عام 2024 بدائرة قسم شرطة المعصرة شرعا في سرقة هاتف محمول ومتعلقات مملوكة للمجني عليه ع.ا عامل، وكان ذلك بالإكراه في الطريق العام، بأن استوقفا الأخير وأشهرا سلاحا أبيض واخر ناري في وجهه.


البداية عندما ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالاكراه وعثر بحوزتهما سلاحين أحدهما أبيض وآخر ناري عبارة عن فرد خرطوش.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة المعصرة المعصرة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

تحرير 9 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة

حبس تشكيل عصابي تقوده ربة منزل بتهمة سرقة الدراجات النارية في النزهة

الأكثر قراءة

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

نادي الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض أكتوبر

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads