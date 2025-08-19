المشدد 5 سنوات لعاطلين متهمين بالشروع في قتل عامل وسرقته بالمعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بالشروع في قتل وسرقة عامل بالطريق العام، وحيازتهم سلاح أبيض وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وجاء في أمر الإحالة أن عاطلين في غضون شهر ديسمبر من عام 2024 بدائرة قسم شرطة المعصرة شرعا في سرقة هاتف محمول ومتعلقات مملوكة للمجني عليه ع.ا عامل، وكان ذلك بالإكراه في الطريق العام، بأن استوقفا الأخير وأشهرا سلاحا أبيض واخر ناري في وجهه.



البداية عندما ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالاكراه وعثر بحوزتهما سلاحين أحدهما أبيض وآخر ناري عبارة عن فرد خرطوش.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

