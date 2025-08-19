أستاذ علاقات دولية: 3 سيناريوهات للمواجهة بين إسرائيل وإيران

أكدت الدكتورة رنا عبد العال، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قناة السويس، أن تصريحات اللواء رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، من أن الحرب المقبلة مع إسرائيل "قد تكون الأخيرة"، هدفها إخافة إسرائيل، وإرسال رسالة اطمئنان للداخل الإيراني.

وأضافت: ربما تشهد الفترة القادمة عدة سيناريوهات؛ أولها أن تكون هناك ضربات محدودة أو استخدام إيران لأذرعها فى اليمن وسوريا والعراق، لكن فى كل الأحوال هناك تحفز بين إيران وإسرائيل.



السيناريوهات الثلاثة القادمة

وأكدت الدكتورة رنا عبد العال، فى تصريح لـ"فيتو"، أن السيناريو الآخر هو حدوث حرب، خاصة أنه لا يوجد اتفاق موقَّع يقيد الطرفين، وهذا يؤكد أن هناك جولة جديدة يمكن ان تحدث من خلال مواجهة اقليمية محدودة حول الجبهة السورية أو اللبنانية وحدوث تبادل للضربات، وهذا سيؤدى إلى حدوث ضغط على سلاسل الإمداد والتمويل.. والسيناريو الثالث وهو الاحتمال الأدنى يتمثل في وقوع حرب موسعة، وهذا أمر مستبعد مثل تهديد الملاحة فى مضيق هرمز وتفتيت الوكلاء وهذا أمر مكلف.

تداعيات عودة الحرب الإيرانية الإسرائيلية

وواصلت حديثها قائلة: لغة التهديد المستمرة بين الطرفين تجعل هامش المناورة مفتوحا، وفى حالة الانزلاق إلى الصدام ستكون هناك تداعيات على كل من إيران وإسرائيل؛ لأن ما تقوم به إيران يسمى بـ"الردع التراكمى" من خلال رسائل محسوبة، ونشوب الحرب مرة أخرى سيؤدى إلى إلحاق الأضرار بالمنشآت الإيرانية وقواعدها، فضلا عن الأضرار الاقتصادية، أما إسرائيل فاستمرارها فى الحرب مرتبط بالدعم الأمريكى والغربى الذى تأثر نتيجة رفض الجرائم الإسرائيلية، فضلا عن الخسائر التى لحقت بالسياحة والاستثمار في إسرائيل.



