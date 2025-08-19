الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أستاذ علاقات دولية: 3 سيناريوهات للمواجهة بين إسرائيل وإيران

د. رنا عبد العال،
د. رنا عبد العال، فيتو

أكدت الدكتورة رنا عبد العال، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قناة السويس، أن تصريحات  اللواء رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، من أن الحرب المقبلة مع  إسرائيل "قد تكون الأخيرة"، هدفها إخافة إسرائيل، وإرسال رسالة اطمئنان للداخل الإيراني.

وأضافت: ربما تشهد الفترة القادمة عدة سيناريوهات؛ أولها أن تكون هناك ضربات محدودة أو استخدام إيران لأذرعها فى اليمن وسوريا والعراق، لكن فى كل الأحوال هناك تحفز بين إيران وإسرائيل. 
 

السيناريوهات الثلاثة القادمة 

وأكدت الدكتورة رنا عبد العال، فى تصريح لـ"فيتو"، أن السيناريو الآخر هو حدوث حرب، خاصة أنه لا يوجد اتفاق موقَّع يقيد الطرفين، وهذا يؤكد أن هناك جولة جديدة يمكن ان تحدث من خلال  مواجهة اقليمية محدودة حول الجبهة السورية أو اللبنانية وحدوث تبادل للضربات، وهذا سيؤدى إلى حدوث ضغط على سلاسل الإمداد والتمويل.. والسيناريو الثالث وهو الاحتمال الأدنى يتمثل في وقوع حرب موسعة، وهذا أمر مستبعد مثل تهديد الملاحة فى مضيق هرمز وتفتيت الوكلاء وهذا أمر مكلف.

تداعيات عودة الحرب الإيرانية الإسرائيلية  

وواصلت حديثها قائلة: لغة التهديد المستمرة بين الطرفين تجعل هامش المناورة مفتوحا، وفى حالة الانزلاق إلى الصدام ستكون هناك تداعيات على كل من إيران وإسرائيل؛ لأن ما تقوم به إيران يسمى بـ"الردع التراكمى" من خلال رسائل محسوبة، ونشوب الحرب مرة أخرى سيؤدى إلى إلحاق الأضرار بالمنشآت الإيرانية وقواعدها، فضلا عن الأضرار الاقتصادية، أما إسرائيل فاستمرارها فى الحرب مرتبط بالدعم الأمريكى والغربى الذى تأثر نتيجة رفض الجرائم الإسرائيلية، فضلا عن الخسائر التى لحقت بالسياحة والاستثمار في إسرائيل. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران إسرائيل الحرب الايرانية الاسرائيلية حزب الله رنا عبد العال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قناة السويس ايران وإسرائيل

مواد متعلقة

أستاذ علاقات دولية: اشتعال الحرب بين إيران وإسرائيل مرة أخرى وارد في هذه الحالة

خبير عن احتمالية صراع جديد بين إيران وإسرائيل: وراد ويختلف عن حرب الـ12 يوما

الاحتلال يعتقل فلسطينية من الخليل بتهمة التجسس لصالح إيران

لاريجاني: إيران رممت قدراتها بعد الحرب الأخيرة

الأكثر قراءة

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

نادي الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض أكتوبر

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads