الاحتلال يعتقل فلسطينية من الخليل بتهمة التجسس لصالح إيران

ألقت قوات شرطة الاحتلال القبض على شابة فلسطينية 24 عامًا، قرب مدينة الخليل الفلسطينية، للاشتباه في اتصالها مع عميل إيراني والتجسس لحساب إيران.

وذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي إن الشابة اعترفت بالتهم الموجهة إليها. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين اعتقالها في 6 أغسطس بعد عملية مشتركة بين الشرطة وقواته.

وبعد القبض عليها، نقلت الشابة إلى منشأة استخباراتية، حيث قال المسؤولون إنها اعترفت جزئيًا بالادعاءات عن علاقتها مع العميل الإيراني، وبعد مزيد من الاستجواب في مركز للشرطة اعترفت بشكل كامل.

والشهر الماضي، اتهم المدعون إسرائيليًا هاجر من إيران في 1999، بتوفير معلومات عن مسارات الطائرات دون طيار الإسرائيلية ومعلومات عن قواعد عسكرية.

ومنذ أسبوعين، اتهم جندي في الجيش الإسرائيلي بإرسال معلومات إلى إيران مقابل المال.

