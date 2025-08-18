الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يعتقل فلسطينية من الخليل بتهمة التجسس لصالح إيران

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

ألقت قوات شرطة الاحتلال القبض على شابة فلسطينية 24 عامًا، قرب مدينة الخليل الفلسطينية، للاشتباه في اتصالها مع عميل إيراني والتجسس لحساب إيران.

وذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي إن الشابة اعترفت بالتهم الموجهة إليها. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين اعتقالها في 6 أغسطس بعد عملية مشتركة بين الشرطة وقواته. 

وبعد القبض عليها، نقلت الشابة إلى منشأة استخباراتية، حيث قال المسؤولون إنها اعترفت جزئيًا بالادعاءات عن علاقتها مع العميل الإيراني، وبعد مزيد من الاستجواب في مركز للشرطة  اعترفت بشكل كامل. 

والشهر الماضي، اتهم المدعون إسرائيليًا هاجر من إيران في 1999، بتوفير معلومات عن مسارات الطائرات دون طيار الإسرائيلية ومعلومات عن قواعد عسكرية.

ومنذ أسبوعين، اتهم جندي في الجيش الإسرائيلي بإرسال معلومات إلى إيران مقابل المال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران التجسس عميل إيراني الشرطة الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطينية

الأكثر قراءة

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

هل يحق لطالب البكالوريا التحويل لنظام الثانوية والعكس؟ متحدث التعليم يجيب (فيديو)

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

رسائل السيسي لـ رئيسي وزراء وجهاز أمن الدولة القطري (فيديو)

القصة الكاملة لأزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط وبيان ناري من عمداء الكليات

رفعت فياض يكشف حقيقة الأماكن الشاغرة بكليات القمة لطلاب الثانوية القديمة.. ويصحح مغالطات بيان التنسيق.. ويطالب بإصدار بيانات دقيقة منعًا لتكرار هذا المشهد المرتبك

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة في شهر ربيع الأول

ما هو حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل؟ أمين الفتوى يرد (فيديو)

هل تشترط النية في الغسل أو الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads