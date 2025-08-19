نهاية العمر على مقهى.. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد صديقه في العمرانية.. خلاف على حساب المشروبات القهوة السبب.. المعاينة تكشف تفاصيل الجريمة.. والمتهم للنيابة: مكنش قصدي

شهدت منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة جريمة قتل مأساوية، بعدما أقدم شاب يعمل فني رخام على إنهاء حياة صديقه بضربة قاتلة باستخدام عصا خشبية، بسبب خلاف تافه حول سداد قيمة مشروبات تناولاها معا داخل أحد المقاهي.

الواقعة التي بدأت بمشادة كلامية بسيطة تحولت سريعا إلى مشاجرة دامية انتهت بمقتل أحد الطرفين، وإلقاء القبض على الآخر.

بداية خلاف انتهى إلي جريمة قتل

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهم والمجني عليه كانا يجلسان بأحد المقاهي بالعمرانية، وتناولا بعض المشروبات معا.

وعندما حان وقت سداد الحساب، رفض المجني عليه دفع قيمة ما شربه، فنشبت بينهما مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى شجار.

تفاصيل جريمة قتل في العمرانية

أوضحت التحريات أن المتهم، البالغ من العمر 33 عاما، ويعمل فني رخام، استشاط غضبا خلال المشادة، وأمسك بعصا خشبية وانهال بها على رأس صديقه.

الضربة كانت قوية وقاتلة، أسقطت المجني عليه أرضا فاقدا الوعي، ولم تمضِ دقائق حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته.

القبض على المتهم في جريمة القتل

عقب تلقي غرفة عمليات الجيزة بلاغا بالواقعة، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العمرانية بقيادة المقدم أحمد عصام عبد الباقي، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أن الجثة تعود لشاب في العقد الثالث من العمر، مصاب بإصابة غائرة في الرأس نتيجة الاعتداء عليه بآلة صلبة.

اعترافات المتهم بالقتل في العمرانية

نجح رجال المباحث في ضبط الجاني خلال وقت قصير من وقوع الجريمة. وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال الشهود، أقر المتهم بجريمته، مؤكدا أن خلافا مفاجئا على قيمة المشروبات هو ما دفعه للاعتداء على صديقه، دون أن يقصد قتله.

تحقيقات النيابة في الحادث

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

من جانبها، أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

