إحالة شاب متهم بالتحرش بفتاة في العمرانية للمحاكمة

أحالت نيابة الجيزة، عاطلا بتهمة التحرش بفتاة أثناء سيرها بأحد شوارع العمرانية، للمحاكمة، لمعاقبته على التهم المنسوبة إليه.

اتهام شاب بالتحرش بفتاة في العمرانية

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اتهام شاب بالتحرش بفتاة في العمرانية، وتبين من خلال الفحص أن المتهم ارتكب الواقعة، أثناء سير الفتاة بأحد الشوارع، مما دفعها للاستغاثة.

وتم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، استدعت شهود العيان لسماع أقوالهم، كما كلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وكانت نيابة شمال الجيزة قد أحالت المتهم للمحكمة، بعد توجه له تهمة التحرش بفتاة في الطريق العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.