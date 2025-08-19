النيابة تأمر بضبط عاطل شرع في قتل آخر بالمرج

أمرت نيابة المرج، بسرعة ضبط وإحضار عاطل متهم باطلاق النار على آخر في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة المرج بسبب خلافات سابقة، مما أسفر عن إصابته بالبطن وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات والتحفظ على كاميرات المراقبة في المكان تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسماع دوي طلقات نارية، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين عاطلين بعزبة هاشم سلمان بسبب خلافات سابقة بينهما، أقدم فيها أحدهما بالتعدي على الآخر بالضرب ثم أخرج سلاحا ناريا من بين طيات ملابسه وأطلق منه عيارا أصاب المجني عليه في البطن.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

