الثلاثاء 19 أغسطس 2025
محافظات

أمن الإسكندرية يفحص فيديو تعدي مراهقين على شاب بسلاح أبيض

مديرية أمن الإسكندرية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية مجهوداتها في كشف تفاصيل تعدي مجموعة مراهقين أصابوا شابا في وجهه بواسطة سلاح أبيض، بسبب محاولته منعهم من مضايقة فتاة بمنطقة سيدي بشر، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” يوضح الواقعة.

الجودو، منتخب مصر يحصد 3 ذهبيات في بطولة آسيا المفتوحة

تأجيل محاكمة 40 متهما في الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر

وسادتحالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جراء قيام مجموعة من مراهقين بالتعدي على الشاب وإظهار مقطع الفيديو لحظة فرارهم أثناء قيام مصور الفيديو بتعنيفهم قائلا: "عورتووا الولا"، حيث خرج شاب يظهر عليه حالة الإعياء وجبينه يسيل منه الدماء.

وأوضح الفيديو أن مراهقين ضايقوا فتاة ما جعله يحاول حمايتها فتجمعوا عليه وأصابوه بواسطة سلاح أبيض وفروا هاربين.

