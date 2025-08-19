أمن الإسكندرية يفحص فيديو تعدي مراهقين على شاب بسلاح أبيض

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية مجهوداتها في كشف تفاصيل تعدي مجموعة مراهقين أصابوا شابا في وجهه بواسطة سلاح أبيض، بسبب محاولته منعهم من مضايقة فتاة بمنطقة سيدي بشر، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” يوضح الواقعة.

وسادتحالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جراء قيام مجموعة من مراهقين بالتعدي على الشاب وإظهار مقطع الفيديو لحظة فرارهم أثناء قيام مصور الفيديو بتعنيفهم قائلا: "عورتووا الولا"، حيث خرج شاب يظهر عليه حالة الإعياء وجبينه يسيل منه الدماء.

وأوضح الفيديو أن مراهقين ضايقوا فتاة ما جعله يحاول حمايتها فتجمعوا عليه وأصابوه بواسطة سلاح أبيض وفروا هاربين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.