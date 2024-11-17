الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هيرميس تعلن عن إصدار سندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه لصالح “ ڤاليو”

مي حمدي، فيتو
مي حمدي، فيتو

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثاني عشر لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه، لصالح شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ثاني إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه. 

مي حمدي، فيتو 
مي حمدي، فيتو 

 


وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 413.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.

تبلغ قيمة الشريحة (B) 253.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.

 

 

وفي هذا السياق أضافت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن نجاح إتمام الإصدار الثاني عشر من برنامج سندات التوريق الجديد يبرهن على مكانة ڤاليو، الرائدة في القطاع المالي، مؤكدة على أهمية التعاون بين الشركات التابعة للمجموعة إي اف چي القابضة ولا سيما الشراكة الاستراتيجية مع شركة ڤاليو، التي تواصل الالتزام بتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار. وأعربت حمدي عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بدعم المبادرات التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص ذات مردود إيجابي بالمجتمعات المحيطة، مؤكدة على مواصلة تعزيز أطر التعاون مع شركة ڤاليو لقيادة وتطوير قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بالمنطقة.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)بدور ضامن التغطية، في حين قام العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
 

«إي إف جي هيرميس» تنجح في إصدار سندات لشركة حلول تمويلية بـ 450 مليون جنيه

إي اف چي هيرميس: إتمام الإصدار الرابع بـ 1.4 مليار جنيه ضمن برنامج إصدار سندات "بداية"

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاستراتيجية الخدمات المالية الخدمات الاستشارية الشرق الاوسط وشمال افريقيا الشراكة الاستراتيجية الشمول المالى الشراكة الاستراتيجي إي اف چي القابضة تكنولوجيا الخدمات المالية تعزيز الشمول المالى

مواد متعلقة

مكتب «إف بي آي» يبدأ تحقيقات في اختراق إيران لحملات هاريس وترامب

أخبار الاقتصاد.. رحلة التضخم خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2024،العويسي ترتفع 5 جنيهات، أسعار 18 نوعًا من المانجو.. الجنيه الذهب بـ 26400 جنيه

أخبار الاقتصاد: البنك المركزي يعلن انخفاض التضخم لشهر يوليو.. ارتفاع أسعار الذهب في محلات الصاغة والخضروات بالأسواق.. ومصير الدولار في العام المقبل

خبير: الطروحات الجديدة بالبورصة تؤدي لتسهيل إجراءات الاكتتاب

تنسيق الجامعات 2024.. مؤشرات على انخفاض تنسيق كليات القمة.. التعليم تنشر القوائم المعتمدة والسوداء.. ومد فترة التقديم لاختبار القدرات

أخبار الاقتصاد: انخفاض أسعار الدواجن، مفاجأة بشأن الأموال الساخنة الهاربة من مصر خلال 48 ساعة، والبورصة تخسر 56 مليار جنيه

البورصة المصرية تكشف ضوابط جديدة للاكتتاب على أسهم الشركات المقيدة

«EFG Hermes ONE» تغير العلامة التجارية وتقدم تجربة تداول جديدة

الأكثر قراءة

لا تحيز لطرف على حساب آخر، رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

ضبط موظف بمطار القاهرة حاول تهريب 17 هاتفا

بمشاركة السيسي، أبرز ملفات قمة مجموعة العشرين

إسرائيل تبدأ خطة التخلص من نتنياهو، وضابط كبير متورط في إلقاء قنابل على منزله

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

رصاصة تعطل إقلاع طائرة من مطار دالاس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرضاعة في المنام وعلاقته برزق وفير يحصل عليه قريبًا

من هم المسموح لهم بالتخلف عن الجهاد؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى «قفينا»، تفسير الشعراوي للآية 46 من سورة المائدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية