خارجية أستراليا: حكومة نتنياهو تعمل على عزل دولة الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية الأسترالية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على عزل دولة الاحتلال وإلحاق الضرر بالجهود الدولية نحو السلام وحل الدولتين.

حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم

وفي وقت سابق ؛ أكدت وزارة الخارجية الاسترالية أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم ما بين دولة الاحتلال والدولة الفلسطينية.

ونددت الخارجية الاسترالية في بيان بالتهجير القسري الذي تفرضه سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

دعوات بوقف القتال وإدخال المساعدات وإطلاق الرهائن

كما دعت الوزارة الاسترالية أيضا جيش الاحتلال وحركة حماس لوقف القتال وإدخال المساعدات وإطلاق الرهائن.

وطالبت خارجية أستراليا دولة الاحتلال بعدم فرض سيطرة عسكرية على غزة، لتجنب تعميق الكارثة الإنسانية.

