الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال تنسف أحياء سكنية بالكامل في غزة

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

شن جيش الاحتلال، اليوم قصفا إسرائيليا عنيفا وعمليات نسف لمنازل مأهولة بالسكان في حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة.

قوات الاحتلال تنسف أحياء سكنية بالكامل في حيي الصبرة والزيتون.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة 344 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

44 ألف طفل يتيم في غزة

وأمس، قالت وزارة الصحة في غزة: إن هناك 44 ألف طفل يتيم في غزة، وأكثر من مليون طفل آخرين يعانون من صدمات نفسية.

 

حان الوقت لوقف إطلاق النار

 

كذلك، قالت وكالة الأونروا: إن سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا غير إنسانية وحان الوقت لوقف إطلاق النار لإنهاء معاناتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال جيش الاحتلال وقف اطلاق النار

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجندي في معارك شمال غزة

مصادر: رد الاحتلال على مقترح وقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية الأسبوع

الأكثر قراءة

بداية باهتة وإصابة قد تنهي مسيرته، بيان من الصفاقسي التونسي بشأن إصابة علي معلول

حيلة شيطانية باسم "الحب"، كشف لغز العثور على سيدة مصابة بـ 30 طعنة وسط الزراعات بالدقهلية

أخبار مصر: الزمالك يرد بمستند رئاسي على سحب أرض أكتوبر، موعد لقاء بوتين وزيلينسكي، ماذا قال العامل المصري على فيديو الأسد

سعر السمك اليوم، انخفاض 20 جنيها في البلطي و40 بالماكريل وارتفاع 4 أصناف منها البوري

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، ارتفاع العنب والغلاء "يجمد" 5 أصناف على مائدة المصريين

القاهرة تلامس الـ 40 والصعيد لـ"الجحيم عد"، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

بعد أمريكا ووفيات فرنسا، كارثة الجبن الطري تنتقل إلى 4 دول أوروبية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads