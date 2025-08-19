هل بدأت خطة احتلال المدينة، تحرك "مفاجئ" للدبابات الإسرائيلية تحت غطاء جوي في غزة

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن قوات الجيش بدعم من الدبابات وتحت غطاء جوي، بدأت في التقدم نحو مدخل مدينة غزة من حي الصبرة جنوبي المدينة حيث يقوم بتطويق مدرسة وعيادة تابعتين للأونروا.

خطة مدينة غزة

ويأتي هذا التطور بعد اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير لمناقشة "خطة مدينة غزة"، عقب موافقة حركة حماس على مقترحات الوسطاء، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" وموقع "والا".



وأكد رئيس الأركان أن الجيش يستعد للمرحلة التالية من عملية "عربات جدعون"، مع التركيز على تعميق الضرر الذي يلحق بحماس وتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير قد قال، خلال مؤتمر تدريب عملي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض حملة عسكرية متعددة الأبعاد، مشيرا إلى أن الحرب في غزة تشهد نقطة تحول مع بدء استعداد الجيش لتنفيذ المرحلة التالية من عملية عربات جدعون.

من جهته، اعتبر وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن استعداد حماس لمناقشة صفقة الأسرى يعكس خوفها من احتلال المدينة، مشيرًا إلى أن التركيز على غزة يعود لكونها مركز الثقل العسكري والحكومي للحركة.

وجاءت هذه التطورات، بعد أن أبلغت حركة حماس الوسطاء المصريين والقطريين، الاثنين، موافقتها على مقترح جديد سلّموها إياه في القاهرة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مدة 60 يومًا وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على دفعتين.

وأعلنت الحركة في بيان عبر تلجرام الاثنين أن "حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدِّم لها بالأمس من الوسيطين المصري والقطري".



ولم تعلق إسرائيل على موافقة حماس حتى الآن، لكن وزراء في الحكومة أعربوا عن رفضهم للصفقة.



تفاصيل خطة احتلال غزة

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعرض اليوم الثلاثاء على وزير الدفاع الخطة العسكرية لاحتلال مدينة غزة للموافقة عليها.

وأضافت: "الجيش سيعتمد على القوات النظامية بشكل أساسي في عملية السيطرة على مدينة غزة".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتجنيد بين 100 إلى 130 ألفا من قوات الاحتياط ليحلوا محل القوات النظامية في القطاعات المختلفة".

وكشفت أن "السيطرة على مدينة غزة وتطويقها سيتم باستخدام ثلاث إلى أربع فرق"، مشيرة إلى أن "الجيش سيضاعف من نشاطه في ضواحي مدينة غزة وفي حي الزيتون".

وتشير التقديرات إلى أنه من لحظة بدء العملية يمكن تحقيق السيطرة على المنطقة في غضون شهرين تقريبا، وفق "إسرائيل هيوم".

