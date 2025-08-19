الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هل بدأت خطة احتلال المدينة، تحرك "مفاجئ" للدبابات الإسرائيلية تحت غطاء جوي في غزة

دبابات إسرائيلية
دبابات إسرائيلية في غزة، فيتو

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن قوات الجيش بدعم من الدبابات وتحت غطاء جوي، بدأت في التقدم نحو مدخل مدينة غزة من حي الصبرة جنوبي المدينة حيث يقوم بتطويق مدرسة وعيادة تابعتين للأونروا. 

 

خطة مدينة غزة

ويأتي هذا التطور بعد اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير لمناقشة "خطة مدينة غزة"، عقب موافقة حركة حماس على مقترحات الوسطاء، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" وموقع "والا".


وأكد رئيس الأركان أن الجيش يستعد للمرحلة التالية من عملية "عربات جدعون"، مع التركيز على تعميق الضرر الذي يلحق بحماس وتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير قد قال، خلال مؤتمر تدريب عملي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض حملة عسكرية متعددة الأبعاد، مشيرا إلى أن الحرب في غزة تشهد نقطة تحول مع بدء استعداد الجيش لتنفيذ المرحلة التالية من عملية عربات جدعون.

من جهته، اعتبر وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن استعداد حماس لمناقشة صفقة الأسرى يعكس خوفها من احتلال المدينة، مشيرًا إلى أن التركيز على غزة يعود لكونها مركز الثقل العسكري والحكومي للحركة.

وجاءت هذه التطورات، بعد أن أبلغت حركة حماس الوسطاء المصريين والقطريين، الاثنين، موافقتها على مقترح جديد سلّموها إياه في القاهرة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مدة 60 يومًا وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على دفعتين.

وأعلنت الحركة في بيان عبر تلجرام الاثنين أن "حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدِّم لها بالأمس من الوسيطين المصري والقطري".


ولم تعلق إسرائيل على موافقة حماس حتى الآن، لكن وزراء في الحكومة أعربوا عن رفضهم للصفقة.
 

تفاصيل خطة احتلال غزة

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعرض اليوم الثلاثاء على وزير الدفاع الخطة العسكرية لاحتلال مدينة غزة للموافقة عليها.

وأضافت: "الجيش سيعتمد على القوات النظامية بشكل أساسي في عملية السيطرة على مدينة غزة".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتجنيد بين 100 إلى 130 ألفا من قوات الاحتياط ليحلوا محل القوات النظامية في القطاعات المختلفة".

وكشفت أن "السيطرة على مدينة غزة وتطويقها سيتم باستخدام ثلاث إلى أربع فرق"، مشيرة إلى أن "الجيش سيضاعف من نشاطه في ضواحي مدينة غزة وفي حي الزيتون".

وتشير التقديرات إلى أنه من لحظة بدء العملية يمكن تحقيق السيطرة على المنطقة في غضون شهرين تقريبا، وفق "إسرائيل هيوم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة غزة حي الصبرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يسرائيل كاتس رئيس الأركان إيال زامير خطة مدينة غزة حركة حماس صحيفة يديعوت أحرنوت صفقة الأسرى الحرب في غزة عملية عربات جدعون السيطرة على مدينة غزة خطة احتلال غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

بداية باهتة وإصابة قد تنهي مسيرته، بيان من الصفاقسي التونسي بشأن إصابة علي معلول

حيلة شيطانية باسم "الحب"، كشف لغز العثور على سيدة مصابة بـ 30 طعنة وسط الزراعات بالدقهلية

سعر السمك اليوم، انخفاض 20 جنيها في البلطي و40 بالماكريل وارتفاع 4 أصناف منها البوري

إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)

أول تعليق من صاحب المزرعة الليبي والعامل المصري على فيديو الأسد (فيديو)

أعطته جرعة قاتلة، اعترافات صادمة لـ"ملكة الكيتامين" عن وفاة نجم مسلسل "فريندز"

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، ارتفاع العنب والغلاء "يجمد" 5 أصناف على مائدة المصريين

بعد أمريكا ووفيات فرنسا، كارثة الجبن الطري تنتقل إلى 4 دول أوروبية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads