إيتيدا تطلق منصة امتيازات رقمية ضمن برنامج Start IT

استقبل مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) دفعة جديدة من الشركات الناشئة ضمن الدورة السابعة والأربعين من برنامج Start IT، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار التكنولوجي في مصر.

دعم رواد الأعمال

ويستهدف البرنامج دعم رواد الأعمال ممن يمتلكون أفكارًا أو نماذج أولية قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال مساعدتهم على تحويل هذه الأفكار إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والتوسع.

وشهدت الفعالية الإعلان عن انضمام دفعة جديدة تضم 8 شركات تكنولوجية ناشئة، قدّمت كل منها حلولًا ابتكارية تستهدف مجالات متنوعة وتُعالج تحديات حقيقية في السوقين المحلي والإقليمي.

وشملت هذه الشركات Cluster التي طوّرت منصة لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد في قطاع الأدوية، وMystery Bag التي تقدم نموذجًا رقميًا مبتكرًا لتقليل إهدار الطعام والمخزون غير المباع، إلى جانب Converse2Note التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الاستشارات الطبية إلى تقارير موثقة.

كما شاركت CoccaroHome بمنصة تربط الحرفيات المبدعات مباشرة بالمستهلكين، وSportyano بمنظومة رقمية متكاملة لاكتشاف وتطوير المواهب والأنشطة الرياضية، وLRNOVAالتي تقدم محتوى تعليميًا عالي الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كذلك، قدمت TANKER نظامًا رقميًا لمراقبة استهلاك الوقود وإدارته في شاحنات النقل، في حين عرضت eDariba منصة متخصصة في الامتثال الضريبي الرقمي تستهدف الشركات الصغيرة والمستقلين.

وشهدت الفعالية الإعلان عن إطلاق منصة Start IT Perks، التي توفر للشركات الناشئة المحتضنة مجموعة الامتيازات والخصومات المدعومة للأدوات الرقمية المتقدمة والتطبيقات المقدمة من شركاء المركز، ومن أبرزهم: Talents Arena، Sprints، The WhiteGuard، Qayedeny، Camion، TechieMatter، DevisionX، وZurqa.

وتُعد المنصة إضافة نوعية تهدف إلى تمكين الشركات من الوصول إلى أدوات رقمية وخدمات احترافية بأسعار مدعومة، بما يساهم في خفض التكلفة التشغيلية وتسريع معدلات النمو.

وفي سياق التطوير المستمر للبرنامج، أعلنت “إيتيدا” مؤخرًا عن رفع قيمة الدعم المقدم للشركات الناشئة الفائزة إلى 480 ألف جنيه، بدلًا من 180 ألف جنيه سابقًا، لدعم مراحل التنفيذ والتوسع.

كما تضمنت التحديثات رفع قيمة الدعم المقدم لخدمات "أمازون ويب سيرفيسز"(AWS) إلى 10,000 دولار بدلًا من 5,000 دولار، ضمن استراتيجية المركز لتسريع جاهزية الشركات الناشئة وتمكينها بأحدث خدمات الحوسبة السحابية.

دعم إضافي في التوظيف والذكاء الاصطناعي

يشمل البرنامج أيضًا خدمات دعم تقنى وتوظيفي من خلال شراكات مع منصات مثل Talents Arena وSprints وTechieMatter لتيسير الوصول إلى الكفاءات والكوادر المؤهلة.

كما تم إدراج مكون جديد متخصص في الذكاء الاصطناعي، يضم تدريبًا موجهًا وجلسات استشارية متخصصة مع خبراء في المجال، لتعزيز جاهزية الشركات الناشئة في مجال الحلول الرقمية المتقدمة.

كما تضمنت الفعالية لقاءً تفاعليًا جمع مؤسسي الشركات الناشئة المنضمة حديثًا إلى البرنامج بعدد من رواد الأعمال وخريجي الدورات السابقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل وبناء روابط فعالة لتبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون والتكامل، بما يسهم في ترسيخ مجتمع ريادي متكامل تحت مظلة البرنامج.

جدير بالذكر أن برنامج Start IT هو أحد برامج الاحتضان التي أطلقتها "إيتيدا" عام 2013 عبر مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك)، ويستهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في المراحل المبكرة ممن يمتلكون أفكارًا أو نماذج أولية لمشروعات تكنولوجية مبتكرة.

ويوفر البرنامج بيئة احتضان متكاملة تمتد لعام كامل داخل مراكز الحاضنات التابعة للمركز، تشمل الدعم المالي والتدريب، ومساحات العمل، واستشارات فنية وإدارية، وبرمجيات وأجهزة، وخدمات تسويقية.

