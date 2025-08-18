الإثنين 18 أغسطس 2025
حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بقتل سائق توك توك في السلام

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقة المركبة الخاصة به بدائرة قسم شرطة السلام، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقى في أحد الشوارع بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين العثور على جثة شاب يعمل سائق توكتوك له ذات المواصفات لشاب كان قد بلغ بتغيبه منذ أيام، وتبين أن المجني عليه خرج لممارسة عمله فاستوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما إلى مكان معين، وما إن وصلوا إلى منطقة مظلمة حتى باغتا المجني عليه ضربا وطعنا فأسقطاه قتيلا وسرقا التوك توك الخاص به وفرا هاربين.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

