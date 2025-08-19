اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأوقاف تطالب بوقف إبادة الشعب الفلسطيني

الثلاثاء 19 أغسطس 2025
تحتفي وزارة الأوقاف باليوم العالمي للعمل من أجل الإنسانية، مؤكدة اعتزازها بالعاملين في ميادين الإغاثة والعمل الخيري داخل مصر وخارجها، لما يبذلونه من جهود وتضحيات في خدمة المحتاجين والتخفيف من معاناة المتضررين، دون تمييز أو تفرقة. 


وأكدت وزارة الأوقاف أن العمل الإنساني يشكل ركيزة أساسية في الرسالة الدعوية والاجتماعية، باعتباره تجسيدًا لقيم الإسلام الداعية إلى الرحمة، والتكافل، وإغاثة الملهوف، فقد قال النبي محمد ﷺ: "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس". 

 

الأوقاف: أفدح المآسي وأجدرها بالعمل الإنساني الصادق هو ما تجسده الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني


وفي هذا السياق، تجد الوزارة أن أفدح المآسي وأجدرها بالعمل الإنساني الصادق هو ما تجسده الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة خصوصًا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عمومًا، نتيجة ما يعانيه من عدوان متواصل وحصار خانق، ما يوجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية تكثيف الجهود الإغاثية، واتساق المعايير، وتوحيد الصفوف لنصرة هذا الشعب، والانتصاف لحقوقه العادلة، والعمل على رفع المعاناة عنه بكل الوسائل المشروعة. 

 أهمية التعاون الإنساني الدولي وضرورة تعزيز الشراكات المؤسسية بين الدول والمنظمات


وأضافت الوزارة: “إن الأوقاف إذ تحتفي بهذا اليوم فإنها تشدد كذلك على أهمية التعاون الإنساني الدولي، وضرورة تعزيز الشراكات المؤسسية بين الدول والمنظمات، وإيكال العمل الإنساني إلى الوكالات المتخصصة فيه بالتعاون مع كل المؤسسات المعنية، بما يحقق المبتغى من أعمال الإغاثة والعمل الإنساني، ويرسخ مبادئ العدل والسلام والتعايش، وينتشل الشعوب المنكوبة من آلامها؛ فالإنسانية لا تتجزأ، والحقوق لا تُجَزّأ”.

