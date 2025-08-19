تجديد حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات على دراجة نارية بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس متهمين بالاتجار في المواد المخدرة في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بالجيزة.

ونجحت قوات الأمن في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بالجيزة).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس - فرد محلى - سلاح أبيض - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.