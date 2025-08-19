الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات على دراجة نارية بالجيزة

حبس المتهمين
حبس المتهمين

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس متهمين بالاتجار في المواد المخدرة في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

كشفت التحقيقات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بالجيزة.

 

ونجحت قوات الأمن في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بالجيزة).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس - فرد محلى - سلاح أبيض - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاضي معارضات الجيزة مخدر الآيس الاتجار في المواد المخدرة الاتجار في المخدرات ترويج المواد المخدرة

الأكثر قراءة

بداية باهتة وإصابة قد تنهي مسيرته، بيان من الصفاقسي التونسي بشأن إصابة علي معلول

حيلة شيطانية باسم "الحب"، كشف لغز العثور على سيدة مصابة بـ 30 طعنة وسط الزراعات بالدقهلية

أخبار مصر: الزمالك يرد بمستند رئاسي على سحب أرض أكتوبر، موعد لقاء بوتين وزيلينسكي، ماذا قال العامل المصري على فيديو الأسد

سعر السمك اليوم، انخفاض 20 جنيها في البلطي و40 بالماكريل وارتفاع 4 أصناف منها البوري

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، ارتفاع العنب والغلاء "يجمد" 5 أصناف على مائدة المصريين

بعد أمريكا ووفيات فرنسا، كارثة الجبن الطري تنتقل إلى 4 دول أوروبية

القاهرة تلامس الـ 40 والصعيد لـ"الجحيم عد"، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads