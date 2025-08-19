عرض جثة طفل غرق في ترعة المريوطية على الطب الشرعي

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة صغير عثر عليه غريقا في ترعة المريوطية بمنطقة فيصل، على الطب الشرعي لإجراء تقرير واف عن سبب الوفاة.



وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، كما أمرت باستدعاء أهل الطفل لسماع أقوالهم، والذين لم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

مصرع طفل غرقا بالجيزة



البداية كانت بتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا بسقوط طفل داخل ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ ومن خلال المعاينة والفحص تبين سقوط طفل يبلغ من العمر ( ٤ سنوات ).

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وتم انتشال جثة الطفل ومن خلال التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

