الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عرض جثة طفل غرق في ترعة المريوطية على الطب الشرعي

الطب الشرعي
الطب الشرعي

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة صغير عثر عليه غريقا في ترعة المريوطية بمنطقة فيصل، على الطب الشرعي لإجراء تقرير واف عن سبب الوفاة.


وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، كما أمرت باستدعاء أهل الطفل لسماع أقوالهم، والذين لم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته. 

 

مصرع طفل غرقا بالجيزة 


البداية كانت بتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا بسقوط طفل داخل ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ ومن خلال المعاينة والفحص تبين سقوط طفل يبلغ من العمر ( ٤ سنوات ).

 

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وتم انتشال جثة الطفل ومن خلال التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة ترعة المريوطية الطب الشرعي قسم شرطة الهرم

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل شرع في قتل صديقه بالهرم

الأكثر قراءة

بداية باهتة وإصابة قد تنهي مسيرته، بيان من الصفاقسي التونسي بشأن إصابة علي معلول

حيلة شيطانية باسم "الحب"، كشف لغز العثور على سيدة مصابة بـ 30 طعنة وسط الزراعات بالدقهلية

أخبار مصر: الزمالك يرد بمستند رئاسي على سحب أرض أكتوبر، موعد لقاء بوتين وزيلينسكي، ماذا قال العامل المصري على فيديو الأسد

سعر السمك اليوم، انخفاض 20 جنيها في البلطي و40 بالماكريل وارتفاع 4 أصناف منها البوري

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، ارتفاع العنب والغلاء "يجمد" 5 أصناف على مائدة المصريين

بعد أمريكا ووفيات فرنسا، كارثة الجبن الطري تنتقل إلى 4 دول أوروبية

القاهرة تلامس الـ 40 والصعيد لـ"الجحيم عد"، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads