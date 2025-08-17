وزارة الأوقاف تكشف حقيقة الإعلان عن مسابقة جديدة للعمال والمؤذنين وبدء التقديم

كشفت وزارة الأوقاف حقيقة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن بدء التقدم لمسابقة جديدة للعمال والمؤذنين.

طريقة الإعلان عن مسابقات وزارة الأوقاف

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي اليوم، أن أي إعلان عن مسابقات جديدة يتم فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، سواء عبر منصة وزارة الأوقاف المصرية أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع أي جهات أو أفراد يدّعون قدرتهم على التوظيف أو تقديم تسهيلات للتعيين، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لمثل هذه الأكاذيب.

رسالة وزارة الأوقاف بشأن حقيقة إعلان الوظائف الخاصة بها

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، حفاظًا على المصداقية وعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.

