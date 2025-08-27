6 شروط لترخيص عربات الطعام المتنقلة وفق القانون

عربات الطعام المتنقلة لم تعد مجرد مشهد عشوائي في شوارع المدن، بل أصبحت أحد الحلول المبتكرة لتوفير فرص عمل للشباب وتقديم خدمات مميزة بأسعار تنافسية.



ومع ازدياد انتشارها، وضعت الدولة ضوابط قانونية لتنظيم هذا النشاط وضمان التزامه بالمعايير الصحية والبيئية.

شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة

1. التقديم على تصريح رسمي:

يُقدَّم الطلب في الجهة المختصة مثل الأحياء أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.



2. إحضار الأوراق القانونية للعربة:

مستند ملكية العربة، سواء كانت مملوكة بالكامل أو مُعدة عبر شراكة.

شهادة الفحص الفني من المرور، والتي تؤكد صلاحية العربة وسلامة التجهيزات.



3. الاشتراطات الصحية:

شهادة صحية لصاحب العربة والعاملين بها، تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

الالتزام بمعايير النظافة أثناء تحضير الطعام وتقديمه.



4. الموقع المخصص للعمل:

يُحدد مكان عمل العربة من قبل الجهة المسؤولة، مع تجنب الأماكن المزدحمة أو التي تعرقل حركة المرور ولا يجوز تغيير الموقع المحدد إلا بموافقة رسمية.

5. الرسوم والتأمين:

دفع الرسوم المقررة للحصول على الترخيص وتجديده سنويًا.

تأمين شامل ضد الحوادث أو الأضرار التي قد تنتج عن نشاط العربة.

6. الالتزام بالنشاط المحدد:

تُرخص العربة بنشاط معين (طعام ساخن، مشروبات، حلويات) ولا يجوز تغييره إلا بتصريح جديد.

التحديات التي تواجه أصحاب عربات الطعام

رغم أن الشروط تبدو بسيطة، إلا أن الكثير من الشباب يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتجهيز العربة وفق المعايير المطلوبة بالإضافة إلى ذلك، تشكل الرسوم في بعض الأحيان عبئًا على أصحاب العربات، خصوصًا في بداية المشروع.

فرصة واعدة لأصحاب العربات المتنقلة

ترخيص عربات الطعام المتنقلة يُعد خطوة هامة لدعم المشاريع الصغيرة، وتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل بطريقة قانونية ومنظمة وبينما تساهم هذه المبادرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، فهي أيضًا توفر فرص عمل حقيقية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

