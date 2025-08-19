الثلاثاء 19 أغسطس 2025
خارج الحدود

ترامب: اجتماع البيت الأبيض كان مثمرا وبدأت ترتيبات عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي

ترامب والقادة الأوروبيون،
ترامب والقادة الأوروبيون، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بدأ الترتيبات لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في مكان سيتم تحديده لاحقًا.


وقال ترامب بعد الاجتماع مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين: "كان لي اجتماع مهم للغاية مع ضيوف بارزين في البيت الأبيض، وهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتّه. وقد اختُتم الاجتماع بجلسة إضافية في المكتب البيضاوي".

وتابع: "خلال اللقاء، ناقشنا مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهي الضمانات التي ستوفرها عدة دول أوروبية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الجميع كان متفائلا بشأن إمكانية تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا".

وأشار ترامب إلى أنه "في ختام الاجتماعات، اتصلت بالرئيس بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي".

وتابع: "بعد انعقاد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي، سيكون بين الرئيسين، بالإضافة إليّ. مرة أخرى، كانت هذه خطوة مبكرة ممتازة في حرب مستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات".

وأختتم قائلا: "نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ينسقون مع روسيا وأوكرانيا".

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن ترامب يأمل في عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي قبل نهاية أغسطس.

