المسيرات الأوكرانية المهربة إلى ليبيا تهدد بأزمة دبلوماسية بين الجزائر والدبيبة

تشهد الأزمة الليبية تصاعدًا خطيرًا بعد الكشف عن تورط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في عمليات تهريب طائرات مسيرة أوكرانية الصنع عبر الجزائر، بمساعدة الملحق العسكري الأوكراني أندري بايوك، الأمر الذي بات يهدد بتصعيد الأزمة التى تشهدها البلاد إضافة إلى زعزعة استقرار المنطقة ودول الجوار.

تقارير تتهم حكومة الدبيبة باستخدام مسيرات

وأكدت تقارير صحفية محلية نشرت خلال الأيام الماضية، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "المنتهية ولايتها" عبد الحميد الدبيبة استخدام الطائرات المسيرة في صراع النفوذ على السلطة، بالإضافة إلى تصفية حساباته القديمة مع قادة الميليشيات الرافضين لاستمراره في الحكم. وقد تم استخدام هذه الطائرات في هجمات على مدن غرب ليبيا، مثل مصراتة وصبراتة والزاوية، في بداية أغسطس 2025.

ووفق وسائل الإعلام التى نشرت تلك التقارير، بأن الطائرات المسيرة الأوكرانية دخلت ليبيا من خلال الجزائر، عبر قنوات تجارية وعسكرية متنوعة، تحت إشراف عبد السلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع وآمر ميليشيا 111 من الجانب الليبي. وبالتنسيق مع الملحق العسكري الأوكراني في الجزائر أندري بايوك، بالإضافة إلى إدخال 12 خبيرًا أوكرانيًا إلى طرابلس لتدريب قوات الدبيبة على تجميع وتشغيل هذه الطائرات.

ووفق الخبراء، فأن تهريب المسيّرات الأوكرانية إلى ليبيا عبر الجزائر، والنشاط الغير مقبول الذي يقوم به الملحق العسكري الأوكراني في الجزائر اندريه بايوك، يُسهم في إدامة العنف وزعزعة الاستقرار الإقليمي، ويؤكد على تورط كييف في دول غرب أفريقيا، وذلك لتوسيع نفوذه في القارة السمراء عبر دعم الأطراف المتنازعة.

خصوصًا وأن التقارير الأمنية في الأشهر القليلة الماضية، أشارت إلى التدخل العسكري الأوكراني في بعض الدول الأفريقية المجاورة للجزائر عن طريق مدربين ومشرفين ومقاتلين، وذلك عبر تحويل سفارتها في إفريقيا لمركز دعم وتنسيق وارتباط وإشراف على عملياتها في الدول الإفريقية تحت غطاء العمل الدبلوماسي.

الأمر الذي يؤكد وبشكل قاطع تورط أوكرانيا في تغذية العديد من الصراعات، وتقدمها للدعم التقني واللوجستي للعديد من الجماعات المسلحة لتنفذ هجمات ضد الحكومات الشرعية، ودعت بعض الحكومات الإقليمية، مثل النيجر، إلى مراجعة نشاط السفارات الأوكرانية في القارة.

تهريب الطائرات المسيرات إلى ليبيا

بالرغم من تلك التقارير، لم تصدر السلطات الجزائرية أي بيان رسمي يُعلق على المعلومات المتعلقة بتورط الملحق العسكري الأوكراني في الجزائر، أندري بايوك، في تهريب الطائرات المسيرة الأوكرانية إلى ليبيا.

ما يثير الكثير من التساؤلات لدى المراقبين، خاصة أن الجزائر دائمًا ما كانت تلتزم بموقف حيادي تجاه الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتدعم جميع الجهود الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في العالم، خصوصًا في دول الجوار.

وأكد رئيس غرفة عمليات طرابلس ومكتب المعلومات والعمليات الأمنية السابق، ناصر عمار، استخدام الدبيبة، للطائرات المسيرة في حربه من أجل النفوذ والبقاء في السلطة وتصفية حسابات قديمة مع قادة الميليشيات الرافضين لبقائه.

ويرى المحلل السياسي يوسف أمين شاكير، بأنه على الحكومة الجزائرية التحقيق في تورط اندري بايوك، في أنشطة تهدد الأمن القومي، وإستغلاله لوظيفته الدبلوماسية في تهريب طائرات مسيّرة أوكرانية من الجزائر إلى الدول الإفريقية وبيعها لجماعات مسلحة، واستغلال البلاد بهذه الطريقة، كما دعا بوهيدل، إلى عدم التهاون مع كل المتورطين، سواء كانوا ملحقين عسكريين أو موظفي سفارات أجنبية مثل السفارة الأوكرانية وغيرها، وطردهم بشكل عاجل نظرًا للأضرار الدبلوماسية والسياسية والإعلامية التي تسببوا بها للجزائر.

وتابع، أن الاستغلال الأوكراني لعلاقات الأخوة بين الشعبين الجزائري والليبي لا يمكن التهاون فيها ولا سيما وأنها حتى الآن لم تصدر أي تصريح رسمي، الأمر الذي يشوّه سمعة الجزائر ويضرب العناصر الأكثر أهمية في سياستها الخارجية، وهو الحياد، كما يجعل من السلطات الجزائرية موضع شك، ويدخلها في العديد من الأزمات الدبلوماسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.