عرض "ولكنها تدور" يتألق بمهرجان مسرح الغرفة بالإسكندرية

شهد مسرح متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، العرض المسرحي " ولكنها تدور" التابع لفريق كلية الآداب جامعة عين شمس والمشارك في الدورة الثالثة من مهرجان مسرح الغرفة والفضاءات المغايرة، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

والذي يتم تنظيمه تحت رعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وبقيادة رئيس المهرجان الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، الفنان مصطفى عامر رئيس إتحاد الطلاب، الفنان محمود حسين مدير المهرجان، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان أحمد البوهي، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 14 إلى 21 أغسطس الجاري.

تدور أحداث العرض حول محاكمة جاليليو جاليلي عالم الفلك في روما في العصور الوسطى، حينما كان يُحاكَم متهمًا بالكفر والهرطقة من قِبل الكنيسة بعدما نشر كتابه حوار بين منظومتين رئيسيتين، الذي يدير فيه وبشكل جريء حوار بين منظومة الكنيسة ومنظومة العلم جاعلا العلم ينتصر في كثير من المناسبات أهمها موضوع العرض والمحاكمة، وهو خروجه بإكتشاف أن الأرض تدور بينما الكنيسة تؤمن بثباتها.

وعلى مدار العرض نرى مقتطفات من حياة جاليليو جاليلي مع شخصيات مختلفة، تناقش تلك المقتطفات نظريته من الناحيتين العلمية والدينية وتظهر نظرة الناس له، وانقلابهم عليه نتيجة لخروجه بنظريته الجريئة وصولا إلى الحكم عليه بالإقامة الجبرية مدى حياته بعدما تم إجباره على الاعتراف بأن نظريته تلك خطيئة، ولكنه حتى بعد أن اعترف أخذ يتمتم ولكنها تدور، ونرى بعد الحكم بعض الشخصيات التي قد تأثرت به وصدقته بعد تكذيبهم، وكان رمز تصديقهم له الهروب بعيدا عن براثن حكم كنيسة روما إلى أن مات جاليليو في النهاية.

يشارك في العرض عدد من الفنانين وهم عبد الله محمد (جاليليو)، عمر ايمن (اكيليس)، منه ناصر (سوسنا)، مروان وليد (طالب اللاهوات)، عبد الله الشناوي ( الكاردينال)، ومن الفنيين تصميم وتنفيذ ملابس ومكياج روان خلف، تنفيذ ملابس أشرقت اشرف، تصميم بوستر محمد فريد، دعاية وإعلان عبد الرحمن علي، إضاءة احمد طارق، تصميم ديكور عمر أيمن، تنفيذ ديكور ومكياج حبيبه عمرو، إعداد وتنفيذ موسيقي يوسف نصر، تأليف بيتر إسكندر، دراماتورج عبد الله محمد، إخراج محمد مصطفى.

