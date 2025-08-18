الإثنين 18 أغسطس 2025
اقتصاد

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة اليوم

البورصة
البورصة

تصدرت 6 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسيين / غير الرئيسيين حسب قيم التداول خلال جلسة الاثنين..وجاءت التفاصيل كالتالى:

                                            

- البنك الاهلي المصري بقيمة تداول بلغت 15 مليار جنيه.

- التجاري وفا بنك ايجيبت بقيمة تداول بلغت 6.8 مليارات جنيه.

- بنك المشرق بقيمة تداول بلغت 6.7 مليارات جنيه 

- سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 6.2 مليارات جنيه.

- بنك اتش اس بي سي بقيمة تداول بلغت 3.45 مليارات جنيه.

- ابو ظبي الاول مصر بقيمة تداول بلغت 2.3 مليارات جنيه.

 

تعاملات جلسة الاثنين 

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي نحو  4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.505 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 35824 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 43923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 16099 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3850 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 14431 نقطة، بينما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3628 نقطة.

 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.509 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 35972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 44106 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 16163 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3838 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10687 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 14338 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3639 نقطة.

