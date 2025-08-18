الإثنين 18 أغسطس 2025
القناة 14 الإسرائيلية: موقف تل أبيب بشأن الأسرى المحتجزين لم يتغير

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت القناة الإسرائيلية الـ14 أن موقف حكومة الاحتلال الإسرائيلية ما زال ثابتًا بشأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين الإسرائيليين يبقى شرطًا رئيسيًا لا تنازل عنه.

تزامن مع مفاوضات الوسطاء

يأتي هذا الموقف في وقت تبذل فيه مصر وقطر والولايات المتحدة جهودًا مكثفة لإقناع الأطراف بالتوصل إلى صيغة توافقية، تشمل وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية في غزة، إدخال مساعدات إنسانية، وتبادل للأسرى.

مأزق تفاوضي بسبب إسرائيل

ويشير محللون إلى أن تمسك إسرائيل بهذا الشرط يعكس تشددًا في الموقف الرسمي، ما قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق سريع، خصوصًا أن حركة حماس كانت قد أبدت موافقة أولية على المبادرة التي طرحها الوسطاء.

ويرى مراقبون أن استمرار الهوة بين مواقف الطرفين قد يؤدي إما إلى إطالة أمد المفاوضات أو العودة إلى التصعيد العسكري، ما يزيد الضغوط على الوسطاء لتقديم مقترحات جديدة تسد الفجوة.

