قانون الخدمة المدنية، أحدث ضوابط تعيين ذوي الإعاقة

أكد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل حكومية عادلة ومتكافئة، وذلك عبر تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من وظائف الجهاز الإداري للدولة لهم، بجانب أسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والأمنية، بما يعزز مبدأ المساواة ويدعم دمجهم في سوق العمل.

ما هي حدود تعيينات نسبة الـ 5% ؟

تنص المادة (13) من القانون على حجز ما لا يقل عن 5% من الوظائف الشاغرة لهذه الفئات، على أن يتم التعيين وفق القواعد والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، وبما يتناسب مع حالة المتقدمين الصحية وقدرتهم على أداء العمل. كما أجاز القانون استفادة أزواج أو أبناء أو إخوة ذوي الإعاقة والشهداء في حالة العجز الكلي أو الوفاة، شريطة توافر شروط شغل الوظيفة.

وبحسب المادة (12)، يكون التعيين في الوظائف الحكومية من خلال إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية، يوضح شروط شغل الوظائف والبيانات الخاصة بها، مع ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين دون وساطة أو محسوبية.

ويتم التعيين عبر امتحانات يجريها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحت إشراف الوزير المختص، ويكون الاختيار بحسب الترتيب النهائي للنتيجة، مع أولوية للأعلى مؤهلًا، ثم الأقدم تخرجًا، فالأكبر سنًا.

كما نصت اللائحة التنفيذية على أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة يتم مرتين سنويًا في يناير ويونيو، على ألا تقل مدة التقديم عن شهر كامل.

ضوابط التعاقد في التخصصات النادرة

سمح القانون – وفق المادة (16) – بالتعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، بشرط ألا تقل خبرتهم عن 10 سنوات، وأن يتم التعاقد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.

فترة الاختبار

ووفق المادة (15)، يخضع المعين لأول مرة لفترة اختبار مدتها 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، يتم خلالها تقييم مدى صلاحيته للوظيفة. وفي حال عدم الصلاحية يتم إنهاء خدمته دون إجراءات إضافية، مع حظر نقله أو ندبه أو إعارته خلال فترة الاختبار.

