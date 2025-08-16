سلوت عن تكريم جوتا: انتابني نفس شعور محمد صلاح لكن دون دموع

أشاد أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي، بتكريم جماهير الريدز للاعب الفريق الراحل ديوجو جوتا خلال مباراة بورنموث، والتي انتهت أمس الجمعة بفوز الريدز 4 / 2 على ملعب آنفيلد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت خلال تصريحات صحفية: "منبهر بتكريم جوتا، اللافتة التي ظهرت وأغنية لن تسير وحدك أبدا وتكريمه في الدقيقة 20 وعقب المباراة، كان ذلك رائعا وقويا وهذا هو شعوري الرئيسي".

وأضاف: "بعد أن هتفت الجماهير باسمه طوال المباراة وخلال الموسم الماضي كان من اللطيف أن يعطيهم كييزا شيئا بعد عودته وهذا ما فعله، الأجواء في الدقائق الأخيرة كانت رائعة، كنت أعتقد أن التتويج بالدوري هنا سيكون مميزا عن الفوز ضد بورنموث ولكن ما حدث في الدقائق الأخيرة كان مبهرا.

وكشف: "لست واثقا بما شعر به محمد صلاح لأنني لم أتحدث معه ولم أرد ذلك لأنني رأيت ما حدث مع الجماهير عقب المباراة، لقد استمروا في الغناء لجوتا عقب المباراة ولا يمكنك أن تتوقع شيئا آخر من جماهير ليفربول وأعتقد أن صلاح شعر بكم كان خاصا ذلك التكريم ولهذا ربما قد يكون تأثر عاطفيا بذلك لأننا نعرف أن عائلته هنا، لقد شعرت بالمثل ولكن دون دموع".

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع لليفربول في المباراة.

تعليق نجم بورنموث على تعرضه لإساءات عنصرية خلال مباراة ليفربول

فيما علق الغاني أنطوان سيمنيو لاعب نادي بورنموث الإنجليزي، على تعرضه للعنصرية خلال مباراة فريقه أمام ليفربول، أمس الجمعة، والتي انتهت بفوز الريدز 4 / 2 على ملعب "آنفيلد" في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وكتب سيمنيو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا: "ستبقى ليلة أمس في أنفيلد عالقة في ذهني للأبد، ليس بفضل كلمات شخص واحد، بل بفضل تضافر جهود عائلة كرة القدم بأكملها، إلى زملائي في فريق بورنموث الذين ساندوني في تلك اللحظة، وإلى لاعبي وجماهير ليفربول الذين أظهروا شخصيتهم الحقيقية، وإلى مسؤولي الدوري الإنجليزي الذين تعاملوا مع الأمر باحترافية شكرًا لكم، أظهرت كرة القدم أفضل ما فيها في اللحظات الحاسمة".

وأضاف: "شعرتُ بتسجيل هذين الهدفين وكأنني أتحدث اللغة الوحيدة التي تعني الكثير على أرض الملعب، لهذا السبب ألعب من أجل لحظات كهذه، من أجل زملائي في الفريق، من أجل كل من يؤمن بما يمكن أن تكون عليه هذه اللعبة الجميلة".

واختتم تصريحاته قائلا: "رسائل الدعم الغامرة من جميع أنحاء عالم كرة القدم تُذكرني بحبي لهذه الرياضة، نواصل المضي قدمًا معًا".

توقف مباراة ليفربول وبورنموث بسبب العنصرية

وتوقفت مباراة ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد، في افتتاح الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز، لفترة وجيزة بعدما أبلغ مهاجم الفريق الضيف، أنطوان سيمينيو، عن تعرضه لإساءة عنصرية من أحد المشجعين.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي أن شخصًا من ذوي الهمم اقترب من سيمينيو أثناء تنفيذ رمية التماس ووجه له بعض العبارات.

وفي الدقيقة 28، شوهد الحكم أنتوني تايلور وهو يتحدث مع سيمينيو، الذي ينحدر من أصول إفريقية، أثناء تنفيذ رمية تماس لصالح بورنموث.

وتوجه الحكم تايلور إلى خط التماس وتحدث مع مدربي الفريقين، الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، والإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث، كما تبادل الحديث مع قائدي الفريقين، قبل أن يتم استئناف المباراة بعد نحو دقيقتين من التوقف.

بيان نادي ليفربول

وأصدر نادي ليفربول بيانًا بشأن الواقعة التي حدثت خلال مباراته أمام بورنموث، أكد خلاله على إدانته لكافة أشكال العنصرية والتمييز، موضحًا أنه لن يتمكن من التعليق بشكل أكبر عن الأمر.

وجاء بيان ليفربول، على النحو التالي: "نادي ليفربول لكرة القدم على علم بوجود ادعاء بتعرض أحد الأشخاص لإساءة عنصرية خلال مباراتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نادي بورنموث".

وأضاف: "نحن ندين العنصرية والتمييز بجميع أشكالهما، فليس لهما مكان في المجتمع أو في كرة القدم".

وأتم: "النادي غير قادر على التعليق أكثر في الوقت الحالي، حيث إن الحادث المزعوم الليلة هو موضوع تحقيق من قبل الشرطة، وسندعمه بشكل كامل".

إيكيتيكي ينقذ ليفربول أمام بورنموث

ونجح ليفربول في اقتناص فوز غال أمام فريق بورنموث، بنتيجة 4+2 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في أولى مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وسجل هوجو إيكيتيكي هدف فريق ليفربول الأول أمام نظيره بورنموث، في الدقيقة 37.

كما صنع الهدف الثاني الذي سجله الهولندي ودي جاكبو لفريق ليفربول في الدقيقة 49.

وبهذا الهدف أصبح هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الجديد، هو أول لاعب فرنسي على الإطلاق يسجل ويصنع هدفًا في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز كودي جاكبو الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 49.

وجاء هدف بورنموث الأول عن طريق انطوان سيمينيو في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، وذلك بعد تعرضه لهتافات عنصرية.

وأضاف سيمينيو هدف التعادل في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

واحرز هدف ليفربول الثالث فيديريكو تشيزا في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

واختتم محمد صلاح أهداف ليفربول بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 92.

توقف مباراة ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد

وتوقفت مباراة ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد، يوم الجمعة، في افتتاح الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز، لفترة وجيزة بعدما أبلغ مهاجم الفريق الضيف، أنطوان سيمينيو، عن تعرضه لإساءة عنصرية من أحد المشجعين.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي أن شخصًا من ذوي الهمم اقترب من سيمينيو أثناء تنفيذ رمية التماس ووجه له بعض العبارات.

وفي الدقيقة 28، شوهد الحكم أنتوني تايلور وهو يتحدث مع سيمينيو، الذي ينحدر من أصول إفريقية، أثناء تنفيذ رمية تماس لصالح بورنموث.

وتوجه الحكم تايلور إلى خط التماس وتحدث مع مدربي الفريقين، الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، والإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث، كما تبادل الحديث مع قائدي الفريقين، قبل أن يتم استئناف المباراة بعد نحو دقيقتين من التوقف.

وجاء تشكيل ليفربول أمام بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، كوناتي، فان ديك، كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي، فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

بينما جاء تشكيل بورنموث أمام ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: أراوجو- سينيسي- هيل- تروفرت.

خط الوسط: ادامز- سكوت- سيمينو.

خط الهجوم: تافيرنير- واتارا- إيفانيلسون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.