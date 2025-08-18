الذهب يعود للارتفاع مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية واجتماع ترامب وزيلينسكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بعدما لامست أدنى مستوى لها في أسبوعين، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب قادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا، ومع انتظار الندوة السنوية لمجلس الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول بولاية وايومنج.

أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3355.84 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الأول من أغسطس، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 3402.70 دولارا.

وقال تيم ووتر، كبير محللي السوق لدى «كيه.سي.إم تريد»: «كان الذهب في مسار هابط في بداية اليوم، لكنه تمكن من عكس اتجاهه بعدما صعد المشترون بالسعر إلى مستوى 3330 دولارا تقريبا».

اجتماع ترامب وزيلينسكي

ومن المقرر أن ينضم قادة أوروبيون إلى زيلينسكي في محادثات مع ترامب، وسط تقارير أشارت إلى أن موسكو قد تتخلى عن جيوب صغيرة تسيطر عليها في أوكرانيا مقابل تخلي كييف عن أجزاء من أراضيها الشرقية، وذلك ضمن مقترحات سلام ناقشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ترامب خلال قمتهما في ألاسكا.

كما يترقب المستثمرون المؤتمر السنوي للفدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يعلن المركزي الأمريكي عن خفض معدلات الفائدة في سبتمبر، وهو أول خفض هذا العام، مع احتمال إقرار خفض ثانٍ قبل نهاية 2025، في ظل تفاقم التحديات أمام الاقتصاد الأمريكي.

ويعرف الذهب، وهو أصل لا يدر عائدا، بكونه ملاذا آمنا خلال فترات الضبابية الاقتصادية، ويميل إلى الارتفاع في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 38.08 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1346.61 دولارًا، فيما صعد البلاديوم 1.3% إلى 1126.85 دولارًا.

