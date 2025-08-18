توقعات بوصول سعر جرام الذهب لـ 5 آلاف جنيه بنهاية 2025

توقع الدكتور ناجي فرج، خبير الذهب والمجوهرات، حدوث ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال الشهور المُقبلة، مدفوعًا بقرارات مُرتقبة من الفيدرالي الأمريكي، موضحًا أن المعدن الأصفر يظل الملاذ الآمن للاستثمار.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وقال، إنه من المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعًا عالميًا غير مسبوق في شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي المُرتقب بتخفيض الفائدة 50 نقطة أساس يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب.

سعر أوقية الذهب يسجل رقما جديدا

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “نظرة تفاؤل” الذي تقدمه الحسناء شريف، المذاع على قناة “الحدث اليوم”:"قد يتخطى سعر الأوقية حاجز 4000 دولار بنهاية العام، ما يعني أن سعر الجرام محليًا يتجاوز 5000 جنيه".

ووصف الدكتور ناجي فرج الذهب بأنه "مصدر ادخار ناجح" للأفراد، تمامًا مثل العقارات والاستثمار في البنوك، مشيرًا إلى أن الذهب لم يعد مجرد "ملاذ آمن" للدول فقط، بل أصبح كذلك للأفراد وصغار المستثمرين، نظرًا لسهولة تسييله.

ومع ارتفاع أسعار الذهب، قدم عدة نصائح مهمة للمواطنين لضمان حقوقهم عند الشراء، أولها أنه يجب الشراء من تاجر موثوق به لضمان جودة المنتج، ويجب الحصول على فاتورة تتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمصوغات، مثل العيار والوزن، وما إذا كان بها أحجار كريمة أم لا، وذلك لضمان سهولة البيع أو الاسترجاع في المستقبل.

وأشاد بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول صناديق استثمار الذهب، واصفًا إياها بـ"التوجه الجيد جدًا" الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار الآمن في الذهب، داعيًا إلى ضرورة إنشاء المزيد من هذه الصناديق، خاصة تلك التي تقدم عائدًا ربع سنويًا للمواطن، مما يعود بالنفع على الأفراد والدولة على حد سواء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستشجع المصريين على التوجه أكثر نحو هذا النوع من الاستثمار، مما يُعزز الاقتصاد المحلي.



