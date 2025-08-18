وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران المركز اللوجيستي الرئيسي لجميعة الهلال الأحمر المصري

في المحطة الثالثة لزيارتهما للعريش ومعبر رفح..

تفقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ود. محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، المركز اللوجيستي الرئيسي لجميعة الهلال الأحمر المصري، وذلك خلال زيارتهما لمدينة العريش اليوم، وذلك للإطلاع على آخر تطورات استجابة مصر الإنسانية لتداعيات الحرب على قطاع غزة، وذلك بمشاركة د. مايا مرسي وزيرة التضامن للاجتماعي.

شملت الزيارة تفقد تجهيزات المركز الذي يمثل حلقة وصل رئيسية في دعم الجهود الإغاثية المصرية، حيث تم استعراض مهام المركز ولا سيما تلك المتعلقة بعمليات استقبال وتجهيز المساعدات المخصصة لقطاع غزة، كما تم الإطلاع على العمليات اللوجيستية التي يضطلع بها المركز، بما في ذلك فرز وتغليف وتصنيف المساعدات.

وأكد وزير الخارجية على الدور المحوري للمركز في تنسيق إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لقطاع غزة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لزيادة كفاءة استقبال وتوريد المساعدات الإنسانية، وهو ما انعكس على قيام مصر بإدخال أكثر من ٧٠٪؜ من إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع بإجمالي ٥٥٠ ألف طن من المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية.

