الإثنين 18 أغسطس 2025
أكسيوس: حماس سلمت ردها على المقترح الجديد للهدنة في غزة

خليل الحية
خليل الحية

ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الإثنين، أن حركة  حماس سلمت ردها على المقترح الجديد للهدنة في غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر لشبكة «العربية - الحدث» بأن الفصائل الفلسطينية أبلغت مصر قبولها بمقترح غزة والقاهرة تنتظر ردّ حماس.

44 ألف طفل يتيم في غزة

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة: إن هناك 44 ألف طفل يتيم في غزة، وأكثر من مليون طفل آخرين يعانون من صدمات نفسية.

حان الوقت لوقف إطلاق النار

كذلك، قالت وكالة الأونروا الأحد: إن سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا غير إنسانية وحان الوقت لوقف إطلاق النار لإنهاء معاناتهم.

