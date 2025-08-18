الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد (صور)

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى مع رئيس الوزراء فلسطين، فيتو

 تفقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" التابع لجمعية الهلال الأحمر المصري بالشيخ زويد، وذلك خلال زيارتهما لمدينة العريش ومعبر رفح اليوم، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

 شهدت الزيارة تفقد جهود المطبخ الإنساني في توفير المساعدات الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، حيث قدمت  وزيرة التضامن الاجتماعي عرضًا بشأن مهام وواجبات "المطبخ الإنساني"، كما استعرضت د. آمال إمام المديرة التنفيذية لجمعية الهلال الأحمر المصري جهود "المطبخ الإنساني" فى توفير المساعدات الغذائية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ونجاحه حتى الآن في إدخال ٢ مليون رغيف خبز، وما يزيد على نصف مليون وجبة ساخنة، وما يزيد على ٧٠٠ ألف وجبة جافة.

 ومن جانبهما، ثمن وزير الخارجية والهجرة ورئيس الوزراء الفلسطيني الجهود الدؤوبة التي يقوم بها "المطبخ  الإنساني" من أجل تعزيز الاستجابة للوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة السماح بنفاذ المساعدات بشكل كامل وعاجل لجميع سكان القطاع، وخاصة في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي تتبناها إسرائيل بغزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفلسطينيين غزة المطبخ الإنساني بدر عبد العاطي

مواد متعلقة

تفاصيل وأسباب زيارة وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني إلى معبر رفح (صور)

رسائل وزير الخارجية للعالم من أمام معبر رفح: مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه

عبد العاطي يكشف تحركا مصريا حازما بشأن حماية البعثات الدبلوماسية في الخارج (فيديو)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

السيسي يصدق على قانونين جديدين

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

زغلول صيام يكتب: ضاعت الكرة في مصر بسبب ابن الباشا وابن البيه!.. وفي الآخر مندهشين إن مفيش محمد صلاح تاني!

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء توضح رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بالأدلة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads