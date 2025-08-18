وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد (صور)

تفقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" التابع لجمعية الهلال الأحمر المصري بالشيخ زويد، وذلك خلال زيارتهما لمدينة العريش ومعبر رفح اليوم، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

شهدت الزيارة تفقد جهود المطبخ الإنساني في توفير المساعدات الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، حيث قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي عرضًا بشأن مهام وواجبات "المطبخ الإنساني"، كما استعرضت د. آمال إمام المديرة التنفيذية لجمعية الهلال الأحمر المصري جهود "المطبخ الإنساني" فى توفير المساعدات الغذائية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ونجاحه حتى الآن في إدخال ٢ مليون رغيف خبز، وما يزيد على نصف مليون وجبة ساخنة، وما يزيد على ٧٠٠ ألف وجبة جافة.

ومن جانبهما، ثمن وزير الخارجية والهجرة ورئيس الوزراء الفلسطيني الجهود الدؤوبة التي يقوم بها "المطبخ الإنساني" من أجل تعزيز الاستجابة للوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة السماح بنفاذ المساعدات بشكل كامل وعاجل لجميع سكان القطاع، وخاصة في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي تتبناها إسرائيل بغزة.

