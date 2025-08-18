عميد كلية الإدارة بجامعة بدر: نهدف لإعداد خريج يلبي احتياجات السوق المحلية والدولية

أعلنت جامعة بدر عن فتح باب التسجيل بجميع كلياتها لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للتقديم للعام الجامعى الجديد 2025 - 2026، وذلك بجميع كلياتها الـ 16 وفقا للشروط والمعايير التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وقال ممدوح عبدالعليم موافي عميد كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية بجامعة بدر - في تصريح له: إن كلية الإدارة كانت من أولى الكليات التى تم تأسيسها في جامعة بدر، وأنه تم إنشاء الكلية بعدد 12 طالبا إلى أن وصلنا الآن إلى 600 طالب وطالبة في عام 2025، وأنه سيتم زيادة عدد الطلاب إلى 800 طالب خلال العام الجامعي المقبل.

ونوه موافي إلى وجود 34 عضوا بهيئة التدريس، يتمتعون بخبرات عديدة وعلى أعلى مستوى من التدريس، لافتا إلى أن كافة منشآت الجامعة ومن ضمنها كلية الإدارة والعلوم المالية تتحلي بمنشآت تم تصميمها وفقا لأعلى درجات ومعايير الجودة العالمية سواء داخل قاعات المحاضرات أو المعامل المختلفة وهو أمر يعود بأثر طيب للغاية على الطلاب، فضلا عن توفير كافة الأجواء المناسبة لحياة جامعية متميزة.

وأشار إلى أن برامج الكلية وأقسامها تتميز بتلبية احتياجات أسواق العمل المختلفة، وهى أقسام المحاسبة، والمحاسبة والتمويل، والبنوك والتمويل، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية والاقتصاد ونظم معلومات الأعمال وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الكلية حصلت على اعتماد الجودة من الهيئة القومية لاعتماد الجودة، مشيرا إلى أن الجامعة هدفها تقديم خريج قادر على المنافسة وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.

وتابع: إن الجامعة تعمل على تنمية مهارات الطالب ومواهبهم المختلفة، وتأهليهم إلى ما بعد التخرج، وأن الجامعة تقوم بإعداد زيارات للبورصة والبنوك وكبرى المؤسسات والشركات، لافتا إلى وجود مشرف أكاديمي يكون مساعدا للطلاب في كافة الأمور.

وأشار الدكتور ممدوح عبدالعليم موافي إلى أن طلاب الجامعة يسافرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور ورش عمل مختلفة، إلى جانب وجود شركات مع عدد من الكليات العالمية.

وتضم جامعة بدر 16 كلية هى: كلية الفنون التطبيقية، وكلية الحقوق، وكلية التكنولوجيا الحيوية، وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد، وكلية اللغات والترجمة، وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وكلية صناعة الأفلام وفنون الآداء، وكلية العلوم الصحية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الطب البيطري، كلية الهندسة والتكنولوجيا، كلية التمريض، وكلية الطب،وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الصيدلة والصناعات الدوائية، كلية طب الفم والأسنان.

