جامعة عين شمس تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي، جاء تكليلًا لجهود إدارات الجامعة السابقة، السادة العمداء والوكلاء والإداريين، مشيرًا إلى أن حصول جامعة عين شمس على الاعتماد المؤسسي يعطي ثقة كبيرة في مخرجات الجامعة، ويؤكد التزام الجامعة بمعايير الجودة في جميع خدماتها من تعليم وبحث علمي وخدمة مجتمعية، كما يبرز التزام الجانب الأكاديمي والإداري بالجامعة بتطبيق أعلى معدلات الجودة، مما يؤهل طلاب الجامعة أيضًا للحصول على وظائف متميزة والمنافسة في سوق العمل.



وأشاد بالدور الفاعل للهيئة في ضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي المختلفة، مع سعى الجامعة لمواكبة المعايير الدولية.

وأعرب رئيس جامعة عن شمس عن خالص شكره للدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة، متطلعًا إلى استمرار التعاون مستقبلًا وتبادل الخبرات بما يحقق الهدف المنشود للطرفين والمتمثل في تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم.

يذكر أن وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قام بزيارة ميدانية للجامعة خلال الفترة من ١٣ - ١٧ أبريل 2025، شملت الزيارة كافة القطاعات، الكليات، المراكز، والوحدات والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات مع قيادات الجامعة، والسادة العمداء ووكلاء الكليات، ومدير وأعضاء مركز ضمان الجودة والاعتماد، ورئيس وأعضاء فريق الدراسة الذاتية، وممثلين عن الهيئة المعاونة، وممثلين عن طلاب البكالوريوس والليسانس، والسيد أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، ومديرى الكليات والإدارات بالجامعة.

ضمّ فريق الزيارة الميدانية لاعتماد الجامعة نخبة من الخبراء والأساتذة المتخصصين في مجالات التعليم العالي وضمان الجودة. ويتقدّم الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بخالص الشكر والتقدير لسيادتهم على ما بذلوه من جهود متميزة ودعم قيّم خلال الزيارة.

وقد قام بمرافقة فريق الزيارة سافيناز عادل الحبشي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب والمسئول عن ملف الاعتماد المؤسسي للجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفريق الجودة ميريام عياد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، ومنى عبد العال مدير مركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم بالجامعة، وهند أسعد مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الألسن، ودينا لاشين أستاذ كلية الصيدلة ودينا الزفزاف أستاذ كلية الطب، وهالة سويد وكيل كلية الطب، وندى العسكري مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات.

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