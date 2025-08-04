نجم يوفنتوس يقترب من الانضمام لـ نابولي

كشفت تقارير صحفية أن فابيو ميريتي نجم وسط يوفنتوس، يستعد للانضمام إلى نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فقد أعطى ميريتي موافقته بالفعل على الانتقال لصفوف نابولي.

وأضافت أن التفاصيل النهائية للصفقة بين الناديين لم تحسم حتى الآن، بعدما قدم نابولي، عرضًا مبدئيًا بقيمة 10 ملايين يورو، ورد يوفنتوس بطلب ضعف المبلغ (20 مليونا).



ويجري جيوفاني مانا المدير الرياضي لنابولي، اتصالات مع مسئولي يوفنتوس، ومن الممكن التوصل لاتفاق يرضي الطرفين بقيمة 15 مليون يورو.

ويطمح نابولي لتعزيز صفوفه بصفقات جيدة، للدفاع عن لقب الدوري الإيطالي، الذي توج به في الموسم الماضي.

وتعادل فريق يوفنتوس، في أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد، مع نظيره ريجيانا، أحد أندية الدرجة الثانية في إيطاليا، بنتيجة (2-2)، السبت الماضي.

أهداف مباراة يوفنتوس وريجيانا الودية



وتقدم ناتان جريما للضيوف بعد تمريرة خاطئة من بيير كالولو، في الدقيقة 22.

وأدرك البيانكونيري التعادل سريعًا بعد دقيقة واحدة، عن طريق سيرجيو كونسيساو، من صناعة الوافد الجديد، الكندي جوناثان ديفيد.

وبعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني، سجل دوسان فلاهوفيتش هدف التقدم لليوفي، بعد رأسية دانييلي روجاني التي ارتدت من يد الحارس.

لكن سيدريك جوندو اقتنص التعادل للضيوف، في الدقيقة 72 برأسية.

وغاب عن يوفنتوس في مباراة ريجيانا كل من، دوجلاس لويز وآرثر وتيموثي وياه، بعدما أصبحوا أقرب للرحيل عن الفريق.

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