الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالأسماء، وكيل الأزهر ووزير الثقافة يكرمان الفائزين في مسابقة "ثقافة بلادي"

جانب من الحفل
جانب من الحفل

كرّم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، الطلاب الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة "ثقافة بلادي"، والتي شهدت مشاركة واسعة من طلاب يمثلون 60 دولة من مختلف أنحاء العالم.

الطلاب الفائزون في الموسم الثاني من مسابقة "ثقافة بلادي"

وتوزعت الجوائز على خمسة مستويات، حيث حصل الفائزون على جوائز مالية قيمة، وجاءت نتائج المراكز الأولى كالتالي:

المستوى الأول: نور عمرو محمد (مصر)، سيلا عائشة (كوت ديفوار).

المستوى الثاني: سندس محسن يحيى (مصر)، أيو سفيرة انديراتاما (إندونيسيا).

المستوى الثالث: مريم محمد علي (مصر)، حبيبة سليمان حسن (السودان).

المستوى الرابع: أحمد هادي علي (مصر)، مرتضى حسن (بنجلاديش).

المستوى الخامس: عمر أحمد محمد حامد (مصر)، محمد شبير أحمد (بنجلاديش).


وأكد وكيل الأزهر أن المسابقة تجسد رسالة الأزهر في نشر الثقافة والمعرفة وربط الشباب بهويتهم وقيمهم الأصيلة، مشيدًا بما قدمه المشاركون من إبداعات تعكس الوعي والارتباط بالوطن.

فيما أعرب وزير الثقافة عن اعتزازه بالتعاون المثمر بين الأزهر والوزارة في دعم الأنشطة الإبداعية التي تعزز الانتماء وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب في مصر والعالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد هنو وزير الثقافة الأزهر الشريف الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة مسابقة ثقافة بلادي وكيل الأزهر الشريف وكيل الأزهر وزير الثقافة الازهر

مواد متعلقة

رئيس "دينية الشيوخ": مسابقة "ثقافة بلادي" تعبر عن مصر ووسطيتها ومنهج الأزهر المعتدل

وكيل الأزهر: دعم كامل لجهود مصر في وقف العدوان على غزة ورفض مخططات التهجير

انطلاق الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» وتخصيصه لدعم القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

القصة الكاملة لأزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط وبيان ناري من عمداء الكليات

السيسي يصدق على قانونين جديدين

الدوري المصري، رابطة الأندية تكشف عن ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز والزمالك ومودرن

السيطرة على حريق بإحدى عربات ترام الرمل بالإسكندرية

لاعب الزمالك يصدم جون إدوارد ويرفض تجديد عقده

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تشترط النية في الغسل أو الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية البق في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

فضائل شهر ربيع الأول وأهم مميزاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads