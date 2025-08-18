رئيس "دينية الشيوخ": مسابقة "ثقافة بلادي" تعبر عن مصر ووسطيتها ومنهج الأزهر المعتدل

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، النائب الأسبق لرئيس جامعة الأزهر: إن مسابقة "ثقافة بلادي" التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية، تعبر عن مصر ووسطيتها وتفاعلها مع الثقافات المختلفة، ومنهج الأزهر الوسطي المعتدل.

أهداف مسابقة "ثقافة بلادي"

وأضاف عامر في تصريحات له، اليوم، بعد إعلان نتيجة المسابقة وتوزيع الجوائز على الفائزين، أن مسابقة "ثقافة بلادي"، تكشف عن رسائل كثيرة وهي:

.الحفاظ على الآثار القديمة وليس هدمها كما أفتى المتطرفون.

. التكامل بين مؤسسات الدولة.

. الحفاظ على هوية الأوطان خاصة في ظل الهجمات الشرسة التي تهدف إلى طمس الهويات واستبدالها بهوية مصنوعة لا تعبر عن طبيعة البشر.

. بيان معنى من معاني المقاصد الشرعية.

بحضور وكيل الأزهر ووزير الثقافة.. حفل تكريم الفائزين في مسابقة (ثقافة بلادي 2)

وأقيم اليوم الاثنين فعاليات حفل تريم الفائزين في مسابقة (ثقافة بلادي) في موسمها الثاني، التي عقدها مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع وزارات: (الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة)، برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة تنفيذية للدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وشهد الحفل حضور قيادات الأزهر الشريف، وعلى رأسهم وكيل الأزهر، فضلا عن حضور الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وعدد مِنَ السفراء وممثّلين عن المؤسَّسات الوطنيَّة، إلى جانب شخصيَّات أكاديميَّة وثقافيَّة وإعلاميَّة، في أجواء تعكس مكانة المسابقة وقيمتها المعرفيَّة والثقافيَّة.

