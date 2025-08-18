الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس "دينية الشيوخ": مسابقة "ثقافة بلادي" تعبر عن مصر ووسطيتها ومنهج الأزهر المعتدل

الدكتور يوسف عامر
الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف
ads

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، النائب الأسبق لرئيس جامعة الأزهر: إن مسابقة "ثقافة بلادي" التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية، تعبر عن مصر ووسطيتها وتفاعلها مع الثقافات المختلفة، ومنهج الأزهر الوسطي المعتدل.

أهداف مسابقة "ثقافة بلادي"

وأضاف عامر في تصريحات له، اليوم، بعد إعلان نتيجة المسابقة وتوزيع الجوائز على الفائزين، أن مسابقة "ثقافة بلادي"، تكشف عن رسائل كثيرة وهي:

.الحفاظ على الآثار القديمة وليس هدمها كما أفتى المتطرفون.

. التكامل بين مؤسسات الدولة.

. الحفاظ على هوية الأوطان خاصة في ظل الهجمات الشرسة التي تهدف إلى طمس الهويات واستبدالها بهوية مصنوعة لا تعبر عن طبيعة البشر.

. بيان معنى من معاني المقاصد الشرعية.

بحضور وكيل الأزهر ووزير الثقافة..  حفل تكريم الفائزين في مسابقة (ثقافة بلادي 2)

وأقيم  اليوم الاثنين فعاليات حفل تريم الفائزين في مسابقة (ثقافة بلادي) في موسمها الثاني، التي عقدها مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع وزارات: (الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة)، برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف  أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة تنفيذية للدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وشهد الحفل حضور قيادات الأزهر الشريف، وعلى رأسهم وكيل الأزهر، فضلا عن حضور الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وعدد مِنَ السفراء وممثّلين عن المؤسَّسات الوطنيَّة، إلى جانب شخصيَّات أكاديميَّة وثقافيَّة وإعلاميَّة، في أجواء تعكس مكانة المسابقة وقيمتها المعرفيَّة والثقافيَّة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحوث الإسلامية الدكتور يوسف عامر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ رئيس جامعة الأزهر مجمع البحوث الإسلامية مسابقة ثقافة بلادي وزير الثقاف جامعة الأزهر ثقافة بلادي

مواد متعلقة

رئيس "دينية الشيوخ" في افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين: خطوة لتعزيز الوعي الديني الصحيح

رئيس "دينية الشيوخ": الأدب له دور كبير في تشكيل الوعي وترسيخ القيم والهوية

رئيس دينية الشيوخ يقدم روشتة للأوقاف لبناء وعي مستنير لدى النشء والشباب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

السيسي يصدق على قانونين جديدين

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل شهر ربيع الأول وأهم مميزاته

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads