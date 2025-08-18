انطلاق الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» وتخصيصه لدعم القضية الفلسطينية

أعلن الأزهر الشريف انطلاق فعاليات الموسم الخامس من «مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي» لعام 2025م، التي ينظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار رسالة الأزهر العلمية والثقافية، ودوره التاريخي في حفظ اللغة العربية ونشر قيم التسامح والحضارة الإسلامية، كما تهدف إلى دعم الإبداع الشعري باللغة العربية الفصحى وتعزيز مكانة الشعر في الحفاظ على الثقافة والهوية العربية، ودعم الإبداع والمبدعين في الوطن العربي وجميع أنحاء العالم، وتعريف العالم برسالة الأزهر الشريف.

مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي لعام 2025م

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أن المسابقة تحمل هذا الموسم بعدًا إنسانيًّا ورسالة سامية، حيث خُصِّص موضوع المسابقة لاختيار أفضل خمس قصائد عمودية نُظمت باللغة العربية الفصحى عن «القضية الفلسطينية»، باعتبارها أم القضايا، وقضية كل مسلم وعربي ومنصف حول العالم، وهي قضية تربت عليها كل الأجيال، إذ تعد فلسطين أرض الأنبياء والشهداء والمقاومة والصمود، فيما يتربع الصراع المستمر بين الحق والباطل في قلب الشرق الأوسط منذ أكثر من سبعين عامًا.

وتفتح المسابقة أبواب المشاركة للمبدعين والمهتمين باللغة العربية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الطلاب الوافدون الملتحقون بمدرسة الشعر بأكاديمية مواهب وقدرات، والطلاب الدارسون بالأزهر الشريف في مراحل التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، والدارسون للغة العربية والعلوم الشرعية في المؤسسات الدولية، فضلًا عن العاملين بالأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة، والشعراء والأدباء والموهوبين من مصر وخارجها.

شروط مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي

وتتمثل شروط المسابقة في أن تكون القصيدة مكتوبة باللغة العربية الفصحى ومن نمط الشعر العمودي، وأن تكون أصيلة ومن إنتاج الشاعر المشارك، وألا يقل عدد أبياتها عن 30 بيتًا ولا يتجاوز 50 بيتًا، مع مراعاة ضوابط اللغة العربية وقواعد العروض والقافية، وتقسيم كل شطر على حدة بالصورة المقررة من اللجنة. كما يُشترط ألا تكون القصيدة قد نُشرت من قبل، وألا يقدِّمها الشاعر لأي مسابقة أخرى قبل الإعلان عن نتائج المسابقة.

ويجب على المشارك إرسال تسجيل صوتي وهو يلقي قصيدته، إلى جانب رقم هاتف للتواصل، والانضمام إلى مجموعة الواتساب الرسمية لمتابعة إعلان النتائج وموعد تسليم الجوائز، ولا يحق لمن سبق له الفوز في المواسم السابقة الاشتراك مجددًا إلا بعد مرور خمسة مواسم، كما ترفض أي مشاركة تخالف الشروط سالفة الذكر، ويحتفظ مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بحق نشر القصائد الفائزة أو المختارة في مجلة خاصة تصدر عنه، على أن يتم إرسال المشاركات في موعد أقصاه يوم الخميس (30 أكتوبر 2025)، عبر الرابط الرسمي للمسابقة على بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيُعلن عن أسماء الفائزين يوم الخميس (1 يناير 2026)، على أن يتم تكريمهم في احتفالية كبرى تُعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات.

جوائز مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي

وتتضمن جوائز المسابقة شهادات شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر للخمسة الأوائل، وجوائز مالية تصل إلى 40 ألف جنيه للفائز الأول مع حصوله على درع «مئذنة الأزهر»، و35 ألف جنيه للفائز الثاني، و30 ألف جنيه للفائز الثالث، و25 ألف جنيه للفائز الرابع، و20 ألف جنيه للفائز الخامس. كما خُصصت خمس مكافآت تشجيعية للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف المشاركين في المسابقة، تبلغ قيمة كل منها 5 آلاف جنيه مصري، إلى جانب شهادة شكر وتقدير من رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، دعمًا وتشجيعًا لمواهبهم في تأليف القصائد وإلقاء الشعر العربي.

ونجحت مسابقة «مئذنة الأزهر» في مواسمها السابقة في جذب عدد كبير من الشعراء العرب والناطقين بالفصحى من مختلف أرجاء العالم، حيث تناولت موضوعات متنوعة، من أبرزها دور الأزهر الشريف وتاريخه ومسيرة علمائه، ومكانة اللغة العربية، ومكانة مصر الإقليمية والعالمية، وتمكين المرأة والحفاظ على حقوقها، وشهدت هذه المواسم إنتاج قصائد قيمة، جسدت القيم التي يتبناها الأزهر الشريف وحرصه على ربط الأجيال الجديدة بهويتها الحضارية واللغوية.

ويدعو مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب جميع الشعراء والمبدعين ومحبي اللغة العربية من أنحاء العالم إلى المشاركة في هذه التظاهرة الشعرية الفريدة، التي تأتي هذا العام في لحظة مفصلية من تاريخ الأمة، لتسهم الكلمة الصادقة في دعم القضية الفلسطينية العادلة، وتجسيد تضامن الشعراء مع قضيتنا الأولى، ودعم رسالة الأزهر العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.