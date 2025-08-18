الإثنين 18 أغسطس 2025
ترامب: لا عودة للأسرى إلا بعد تدمير حماس

ترامب
ترامب

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين: “لن نرى عودة الأسرى المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها”.

وأضاف ترامب: “أنا من فاوض وحرر مئات الأسرى وأطلق سراحهم إلى إسرائيل والولايات المتحدة وستزيد فرص النجاح كلما جرى الإسراع في مواجهة حماس وتدميرها”.

وتابع ترامب: “أنهيت 6 حروب في 6 أشهر فقط ودمرت المنشآت النووية الإيرانية”.

وفي السياق ذاته  قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن مؤامرة أمريكا والكيان الصهيوني لنزع سلاح المقاومة ستفشل. 

وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: “تنفيذ الكيان الصهيوني تهديداته ضدنا سيجلب عليه هزائم أكبر وعواقب أشد”.

