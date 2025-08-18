نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس القضاء في زيارة رسمية إلى العاصمة الجديدة

استقبلت العاصمة الجديدة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة ورئيس مجلس القضاء، ووفد مرافق، ضم رئيس دائرة القضاء ورئيس محكمة النقض وعدد من كبار الشخصيات القضائية بالإمارة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.

كان في مقدمة مستقبلي الضيوف بمركز مصر الثقافي الإسلامي، كل من: المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

جولة موسعة داخل مركز مصر الثقافي الإسلامي

واستهلت الزيارة بالترحيب بالضيف والوفد المرافق، أعقب ذلك جولة موسعة داخل مركز مصر الثقافي الإسلامي أبرز الصروح الدينية والثقافية في العاصمة الجديدة، والذي يضم أكبر مسجد في مصر والمتحف الإسلامي ومركز المؤتمرات ودار القرآن الكريم التي تُعد أيقونة فريدة على مستوى العالم بما تحمله من قيمة روحية ومعمارية متميزة.

كما تضمنت الجولة زيارة مدينة الفنون والثقافة، التي تضم مسرح الموسيقى ومسرح الدراما ودار الأوبرا الأكبر من نوعها في المنطقة، حيث أبدى الضيف إعجابه بما شاهده من منشآت حديثة تعكس مزيجًا من الأصالة والمعاصرة.

وفي ختام الزيارة، أعرب سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن اعتزازه بما شهده من نهضة عمرانية متكاملة، مشيدًا بمشروع العاصمة الجديدة وما يقدمه من نموذج متطور للتنمية المستدامة والرؤية المستقبلية الواعدة لمصر.

