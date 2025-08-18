الإثنين 18 أغسطس 2025
خارج الحدود

ألمانيا: أي سلام عادل ومستدام في أوكرانيا يتطلب أولا وقف القتل من جانب روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا،

قالت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين: أي سلام عادل ومستدام في أوكرانيا يتطلب أولا وقف القتل من جانب روسيا.

الضغط على روسيا بالعقوبات بعد محادثات بوتين وترامب

في غضون ذلك، أعلن بيان أصدره قادة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيواصل الضغط على روسيا بالعقوبات بعد محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأصدر قادة أوروبيون بيانا أشادوا فيهم بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق السلام العادل والدائم.

 

وقال القادة الأوروبيون في بيانهم إنهم مستعدون للعمل مع ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأجل قمة ثلاثية مدعومة من أوروبا.

وأعلن القادة الأوروبيون دعمهم تصور ترامب بإجراء مزيد من المحادثات مع زيلينسكي ومختلف الأطراف.

ورحب القادة بجهود الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا وتحقيق السلام العادل والدائم.

