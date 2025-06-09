بخلاف المسجد الحرام، مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة

يعتقد بعض الحجاج وزوار مكة المكرمة أن المسجد الحرام وحده هوالمعنيّ بمضاعفة أجر الصلاة، ويجهلون أن هناك مساجد أخرى داخل الحرم تتضاعف فيها أجور الأعمال.

وربما لا يعرف الكثيرون شيئا عن هذه المساجد الموجودة داخل مكة، ولا يدرون أنها تتضاعف فيها أجور الصلاة عن هذه المساجد التي تتضاعف فيها الأعمال داخل الحرم المكي.

وخلال السطور التالية نستعرض معكم مجموعة مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة.. فإلي التفاصيل:

بخلاف المسجد النبوي، مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة، فيتو

فضل الصلاة في المسجد الحرام

المسجد الحرام هو أول بيت وضعه الله تعالى للناس في الأرض، وجعله مباركًا وهدي للعالمين.قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 96]

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي ذر، رضي الله عنه، قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام.....".

وقد روى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: ﴿إن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾، كانت البيوت قبله، ولكنه أول بيت وُضع لعبادة الله؛ فالبيت الحرام هو أول بيت وُضع للناس، وقد جعل الله تعالى الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه.

• فقد أخرج الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه" (صحيح الجامع: 3838).

• وأخرج الإمام أحمد أيضًا وابن حبان من حديث ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة " (صحيح الجامع: 3841).

مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الحرام

ثبت تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام فيما رواه أحمد وابن ماجه (1406) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ).

والحديث صححه المنذري والبوصيري، وقال الألباني: "سند صحيح على شرط الشيخين"، انتهى من "إرواء الغليل" (4/146).

وقد اختلف الفقهاء في المراد بالمسجد الحرام هنا على أقوال: أشهرها قولان: الأول: اختصاص ذلك بمسجد الكعبة، وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء منهم النووي والمحب الطبري، وابن مفلح، وابن حجر الهيتمي واختاره ابن عثيمين رحمهم الله.

والثاني: أنه يشمل الحرم كله، وقد نسب هذا القول إلى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، واختاره ابن القيم رحمه الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز.

مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة

يعتقد بعض سكان وزوار مكة المكرمة بأن الحرم المكي هو وحده المعنيّ بمضاعفة أجر الصلاة، ويجهلون أن هناك مساجد أخري داخل الحرم تتضاعف فيها الأعمال. ومن تلك المساجد:

مسجد عائشة الراجحي، رحمها الله: ثالث أكبر مسجد في المملكة، يمتدّ على مساحة 60 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 47 ألف مصلٍ، بُني على طراز معماري مملوكي. يقع داخل حدود الحرم، ومزوّد بمنظومة خدمات متكاملة.

وجامع إمام الدعوة، وهو أحد الجوامع الدعوية المتميزة افتتح في عام 1423 على يد أمير منطقة مكة المكرمة، آنذاك، الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- ويقع في حي العوالي بمكة المكرمة.

جامع المهاجرين: ويقع في حيّ الشوقية بمكة المكرمة، بني على نفقة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم آل إبراهيم عام 1424هـ وهو ضمن حدود الحرم، وتتوفر فيه خدمات متعددة.

جامع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ويقع في حيّ "الشّشة"، وقد بُني على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بناءً على اقتراح الشيخ عبد العزيز بن باز، والمسجد يمثل متنفسًا للحجاج والمعتمرين في مواسم الحج والعمرة وشهر رمضان المبارك، ويقام فيه عدد من المناشط الدعوية.

جامع البلد الأمين، ويقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع في حيّ الشوقية بمكة المكرمة، ويمتاز بتصميم معماري حديث وبتنوع خدماته. وقد افتتح في عام 1439هـ. وهو ضمن حدود الحرم المكي.

مسجد الشيخ عبد الله السريع، ويقع في حيّ بطحاء قريش بمكة، ويعتبر متنفسًا للمصلين والحجاج أيام مواسم العمرة والحج وشهر رمضان المبارك.

إضافة إلى مساجد أخرى عديدة تقع داخل حدود الحرم، وهي:

جامع الأميرة فهدة السديري بحيّ النسيم، مسجد الملك عبد العزيز بحيّ المعابدة وكلها تشملها خصائص ومزايا المسجد الحرام، فالصلاة فيها مضاعفة بمائة ألف صلاة، وحضور الجُمع والجماعات يشملها نفس الأجرِ والفضل.

بخلاف المسجد النبوي، مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة، فيتو

من فضائل مكة

1- فيها أول بيت وضع للناس {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا} (آل عمران:97،96).



2- مكة ذلك البلد الأمين الذي يأتيه الخير والرزق من كل مكان، يُساق إليه، استجابة لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، كما أخبر الله بذلك في كتابه العزيز، قال تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير} (البقرة:126).



3- اختارها لمولد نبيه الخاتم ومبعثه صلى الله عليه وسلم، ففيها بدأ نزول القرآن الكريم، الكتاب الخاتم، ومنها بدأت دعوة الخير والحق، وانتشرت في الآفاق، قال تعالى: {وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها} (الشورى:7).



4- أوجب الله على المستطيع من الناس الإتيان إليها من كل مكان، ودخولها بالتواضع والتخشع والتذلل، كاشفين رؤوسهم، متجردين عن لباس أهل الدنيا {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} (آل عمران:97)، وجعل قصدها مكفرًا للذنوب، ومُحِطًا للخطايا والذنوب، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه) متفق عليه، واللفظ لمسلم.



5- أنها بلد الله الحرام، قال تعالى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (النمل:91)، فلا يسفك فيها دم، ولا يصاد صيد، ولا يعضد شجر، ولا يقطع نبات، ولا يلتقط لقطة إلا لتعريف، كما بين ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حين قال: (حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى - أي: لا يقطع- خلاها - أي: الرطب من النبات-، ولا يُعْضَد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمعرِّفٍ، فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر- نبات طيب الرائحة- لصاغتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر) متفق عليه.



6- من فضائل مكة المكرمة مضاعفة الأجر والثواب بها، وأنّ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وبها الحجر الأسود الذي ليس موضع على وجه الأرض غيره يُشرع تقبيله، وهو حجر من الجنة.



7- من خواص مكة أيضًا أنها محروسة بحفظ الله من الدجال، فلا يستطيع دخولها، ففي الحديث الذي يرويه أنس بن مالك، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال، إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق) متفق عليه.

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