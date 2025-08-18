القائمة النهائية لفريق سيدات المقاولون قبل انطلاق الدوري الممتاز

شهدت التدريبات الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي المقاولون العرب حالة من الانسجام والتركيز الشديد بين جميع اللاعبات، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق مشوار الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

ونفذ الجهاز الفني بقيادة هبة رزق برنامج إعداد مكثف تحت إشراف الكابتن مجدي مصطفى، المشرف العام على فرق السيدات بالنادي.

كما انتظم الفريق في معسكر مفتوح بمقر النادي، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام فريقي الطيران والبنك الأهلي، اطمأن خلالهما الجهاز الفني على حالة جميع اللاعبات قبل انطلاق الدوري الممتاز.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من المسابقة.

القائمة النهائية لفريق سيدات المقاولون

واستقر الجهاز الفني على القائمة النهائية للموسم الجديد، والتي تضم 26 لاعبة، وهن:

تغريد الشحات، رحمتو اتوكو، حنان صدقي، ابتسام أحمد، حبيبة شاكر، عبير حجاج، شدى أسامة، فائزة عبد الله، زينب حنيدق، أميرة سعيد، إلهام يحيى، دنيا خالد، روز إيكُنج، جريس إيمالو، تهاني أشرف، روان الجمال، ماجدة محمد، ريهام سليمان، نور محمود، إسراء الفخراني، سلمى سامح، منار صادق، شدى إسلام، رانسي رجب، ريتال مهند، وشمس شعبان.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا مع الكابتن مجدي مصطفى، المشرف على الكرة النسائية، والكابتن هبة رزق، المدير الفني للفريق، اطمأن خلاله على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات.

وطالب الجميع بالتركيز وتقديم أداء يليق بتاريخ النادي، الذي يعد ثالث أكثر الأندية المصرية تتويجًا بالبطولات بعد الأهلي والزمالك.

وأكد الكابتن مجدي مصطفى أن المعسكر الأخير حقق أهدافه، مشيرًا إلى وصول اللاعبات لأفضل حالة فنية وبدنية قبل انطلاق الموسم.

ويضم الجهاز الفني لفريق السيدات كلًا من:

هبة رزق: مدير فني

محمد زيادة: مدرب عام

عمر شكر: مدرب حراس مرمى

ماجد محمود عويس: محلل أداء

أحمد صفا: مدير إداري

ويشرف على كرة القدم النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، فيما يتولى الكابتن يسري عبد الغني قيادة قطاع الناشئين، ويشرف على قطاع الكرة المهندس محمد عادل فتحي.

