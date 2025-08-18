نائب رئيس جامعة القاهرة يستعرض جهود الدولة في مكافحة الفساد

تواصل جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات معسكر "قادة المستقبل" الذي تنظمه الجامعة تحت شعار "بناء الشخصية الوطنية ودورها في التنمية".

وفى افتتاح فعاليات الفوج الثالث للمعسكر بمسرح التعليم المدمج بالمدينة الجامعية، ألقى الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".

وتناول الدكتور محمود السعيد، خلال المحاضرة، محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث ناقش المحور الأول جهود الدولة في مكافحة الفساد منذ عام 2014، ورؤيتها في مواجهته، والسياسات والخطط التي اعتمدتها الدولة لتعزيز الشفافية والنزاهة في مختلف مؤسساتها، والإجراءات العملية التي أظهرت التزام الدولة بمحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، لافتًا إلى استعراض نتائج تلك الجهود على مستوى تعزيز ثقة المواطنين، وترسيخ مبادئ الحوكمة في الجهاز الحكومي.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وقدم الدكتور محمود السعيد، خلال المحور الثاني، نظرة تفصيلية وشرحًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تمثل الإطار الشامل والموجه لكافة جهود الدولة داخل هذا الملف الحيوي والهام، والتي تركز على الوقاية، والكشف، والمعالجة، مؤكدًا أهمية دور التكنولوجيا والرقمنة في تعزيز آليات الرقابة والشفافية، وأهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان فعالية الاستراتيجية في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما استعرض نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال المحور الثالث، دور المجتمع الأكاديمي والطلاب في المشاركة المجتمعية لـ مكافحة الفساد، موضحًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الأكاديمي، وخاصة الطلاب، في دعم جهود الدولة لمكافحة الفساد، مثل نشر الوعي بين الزملاء، والمشاركة في المبادرات الطلابية لمكافحة الفساد، والمساهمة في إعداد أبحاث ودراسات تعزز فهم الظاهرة وأساليب الوقاية منها، لافتًا إلي أهمية تطوير قيم النزاهة والشفافية لدى الطلاب، وأهمية دورهم في مواجهة الفساد.

واختُتمت المحاضرة بحوار مفتوح بين الدكتور محمود السعيد، وعدد من الطلاب المشاركين في المعسكر، بحضور الأستاذ فرج عيد، مدير عام رعاية الشباب، والطالب باسم الجوهري، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

