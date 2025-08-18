الإثنين 18 أغسطس 2025
عبد الصادق يتفقد أعمال الترميم والصيانة لسور حرم جامعة القاهرة والبوابات الرئيسية

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية  لمتابعة سير أعمال الترميم والصيانة الجارية لسور الحرم الجامعي، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على مباني الجامعة التاريخية وتراثها المعماري الأثري.

وخلال الجولة التفقدية، استمع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى شرح مفصل من الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار والمشرف على عمليات الترميم، حول المراحل المختلفة لعمليات الترميم، والتي تهدف إلى إعادة السور إلى حالته الأصلية، وتوقف رئيس الجامعة أمام ما تم من ترميم للباب الرئيسى للجامعة، وإعادته إلى أصله من حيث الشكل والمكونات، مع مراعاة الطابع التاريخي والمعماري الفريد له.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن أعمال الترميم الجارية تأتي في إطار خطة شاملة لصيانة منشآت الجامعة والحفاظ على قيمتها التاريخية، مشددًا على ضرورة أن تتم أعمال الترميم بأعلى المعايير الفنية للحفاظ على هذا الطابع التاريخي والأثري التي تتميز به الجامعة.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بجهود القائمين بأعمال الصيانة والترميم لسور الجامعة الخارجي، لافتًا إلى أن ما تحقق يمثل نحو 60% من حجم الأعمال، وموجهًا بسرعة الانتهاء من كامل الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها وبالكفاءة المطلوبة.

