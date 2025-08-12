الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بناء الشخصية الوطنية، تفاصيل محاضرة نائب رئيس جامعة القاهرة بمعسكر قادة المستقبل

د. احمد رجب نائب
د. احمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة
ads

تواصل جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات معسكر قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة تحت شعار "بناء الشخصية الوطنية ودورها في التنمية".

معسكر قادة المستقبل
معسكر قادة المستقبل

وألقى الدكتور أحمد رجب محاضرة بعنوان " الشخصية الوطنية وجذور الوعي الوطني"، وذلك بمسرح التعليم المدمج بالمدينة الجامعية في افتتاح فعاليات الفوج الثانى من المعسكر.

معسكر قادة المستقبل
معسكر قادة المستقبل

تطور الشخصية المصرية عبر العصور

وتناول الدكتور أحمد رجب، خلال المحاضرة، الشخصية المصرية عبر العصور المتعاقبة بداية من الدولة المصرية القديمة مرورًا بالعصور الإسلامية المختلفة (الراشدي، والأموي، والعباسي، والطولوني، والإخشيدي، والفاطمي، والمملوكي، والعثماني)، ثم عصر محمد علي والعصر الجمهوري وصولًا إلي الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى  تفوق المصريون ونبوغهم في كافة العصور في مجالات الطب، والهندسة، والصيدلة، وعلم النجوم، والكيمياء، والتحنيط، والألوان، والحرف والصناعات.

 

معسكر قادة المستقبل
معسكر قادة المستقبل

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى تفوق الجيش المصري والقوات البحرية منذ أكثر من عشرة آلاف عام، وتحقيق الانتصارات في العديد من المعارك مثل قادش، وذات الصواري، وحطين، وعين جالوت، ومرج الصفر، وحرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بها خير أجناد الأرض وخير العلماء، وتتوافر بها كل مقومات الدولة العظمى وأهمها الإنسان المصري ذو الشخصية الوطنية المحبة لبلده.

معسكر قادة المستقبل
معسكر قادة المستقبل

واختُتمت المحاضرة بحوار مفتوح بين الدكتور أحمد رجب وعدد من الطلاب المشاركين في المعسكر، بحضور الأستاذ فرج عيد، مدير عام رعاية الشباب، والطالب باسم الجوهري، رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة قادة المستقبل معسكر قادة المستقبل التعليم المدمج الدولة المصرية القديمة القوات البحرية

مواد متعلقة

جامعة القاهرة توقّع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتطوير مركز رعاية الحالات الحرجة بقصر العيني

كل ما تريد معرفته عن القاطرة الأولى رأس الحكمة أحدث القطع المنضمة إلى القوات البحرية

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

جمع الأموال واختبار المخدر، نص التحقيقات في قضية سارة خليفة

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

الفدائي يستنجد بالنادي الأمريكي، تطور جديد في أزمة وسام أبو علي

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

لأول مرة في تاريخ التنسيق، كلية الطب تفتح أبوابها لطلاب المرحلة الثالثة لهذا السبب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

وزير الشؤون الدينية بالجزائر: "المفتي الرشيد" ضرورة شرعية ومجتمعية في زمن العولمة الرقمية

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads