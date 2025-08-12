بناء الشخصية الوطنية، تفاصيل محاضرة نائب رئيس جامعة القاهرة بمعسكر قادة المستقبل

تواصل جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات معسكر قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة تحت شعار "بناء الشخصية الوطنية ودورها في التنمية".

وألقى الدكتور أحمد رجب محاضرة بعنوان " الشخصية الوطنية وجذور الوعي الوطني"، وذلك بمسرح التعليم المدمج بالمدينة الجامعية في افتتاح فعاليات الفوج الثانى من المعسكر.

تطور الشخصية المصرية عبر العصور

وتناول الدكتور أحمد رجب، خلال المحاضرة، الشخصية المصرية عبر العصور المتعاقبة بداية من الدولة المصرية القديمة مرورًا بالعصور الإسلامية المختلفة (الراشدي، والأموي، والعباسي، والطولوني، والإخشيدي، والفاطمي، والمملوكي، والعثماني)، ثم عصر محمد علي والعصر الجمهوري وصولًا إلي الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى تفوق المصريون ونبوغهم في كافة العصور في مجالات الطب، والهندسة، والصيدلة، وعلم النجوم، والكيمياء، والتحنيط، والألوان، والحرف والصناعات.

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى تفوق الجيش المصري والقوات البحرية منذ أكثر من عشرة آلاف عام، وتحقيق الانتصارات في العديد من المعارك مثل قادش، وذات الصواري، وحطين، وعين جالوت، ومرج الصفر، وحرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بها خير أجناد الأرض وخير العلماء، وتتوافر بها كل مقومات الدولة العظمى وأهمها الإنسان المصري ذو الشخصية الوطنية المحبة لبلده.

واختُتمت المحاضرة بحوار مفتوح بين الدكتور أحمد رجب وعدد من الطلاب المشاركين في المعسكر، بحضور الأستاذ فرج عيد، مدير عام رعاية الشباب، والطالب باسم الجوهري، رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

