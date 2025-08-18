الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد تراجع التجمع والوفد بانتخابات الشيوخ 2025، هل انتهى زمن الأحزاب القديمة؟

محمد فرج،فيتو
محمد فرج،فيتو

قال المهندس محمدي فرج، الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف بـ حزب التجمع وعضو المكتب السياسي للحزب: إن حزب التجمع لم تتراجع مكانته فى الشارع المصري، لكن إذا كنا نقصد نتائج الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ فيجب أن نعلم أن تمثيل الأحزاب فى مجلس الشورى قديما، والمسمى حاليا بمجلس الشيوخ كان قليلا جدا منذ نشأة المجلس، اضف إلى ذلك أن النظام الانتخابي حدد 100 مقعد للقائمة، و100 مقعد للفردي، و100 مقعد بالتعيين، وهذا النظام يجعل الأحزاب السياسية ذات الأيديولوجية السياسية تمثليها ضعيف، وأبرز مثال حزبي التجمع والوفد، وهما من أعرق الأحزاب على الساحة السياسية.


نظام القوائم المغلقة أيضا لعب دورا في عدم إتاحة الفرصة للتنافس بين الأحزاب

وأكد فرج في تصريح لـ “فيتو” أن نظام القوائم المغلقة أيضا لعب دور في عدم إتاحة الفرصة للتنافس بين الأحزاب، وكما رأينا هى قائمة واحدة نجحت حال حصولها على 51% من الأصوات، مما جعلها تحصد كل المقاعد، ولو كان النظام بالقوائم النسبية لمثلت الأحزاب بشكل أكبر حسب الأصوات التى تحصل عليها، أضف إلى ذلك أن الإقبال الحزبي للترشح على مقاعد مجلس الشيوخ منذ القدم لا يكون بالنسبة الكافية.

الانتخابات الفردية في مجلس الشيوخ جعلت المحافظة كاملة دائرة واحدة

وتابع محمد فرج أن الانتخابات الفردية فى مجلس الشيوخ جعلت المحافظة كاملة دائرة واحدة، وهذا أمر صعب على أي مرشح أن يقوم بتغطية المحافظة من ناحية الدعاية والخدمات والنفقات، وبالتالي النظام الانتخابي الحالي لا يوفر تنافسية حقيقية بين الأحزاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب التجمع رئيس حزب التجمع نواب حزب التجمع إنتخابات الشيوخ نظام القوائم المغلقة

مواد متعلقة

رئيس حزب التجمع لـ فيتو: تحالفاتنا مفتوحة من اليمين إلى اليسار لدعم الدولة

حزب التجمع يدعو لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

حزب التجمع يناقش مع السفير الكوبي الأوضاع في قطاع غزة

حزب التجمع: نحتاج لقانون جديد يمدد فترة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

ارتفاع سعر الدولار عالميا قبل اجتماع ترامب وزيلينسكي بشأن أوكرانيا

تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلق على موافقة حماس بشأن مقترح غزة

رسائل السيسي لـ رئيسي وزراء وجهاز أمن الدولة القطري (فيديو)

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 على موقع التنسيق

هل يحق لطالب البكالوريا التحويل لنظام الثانوية والعكس؟ متحدث التعليم يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم أقرب الناس إلى الله وأبعدهم عنه ؟، أزهري يجيب (فيديو)

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار النفسي

واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads