بعد تراجع التجمع والوفد بانتخابات الشيوخ 2025، هل انتهى زمن الأحزاب القديمة؟

قال المهندس محمدي فرج، الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف بـ حزب التجمع وعضو المكتب السياسي للحزب: إن حزب التجمع لم تتراجع مكانته فى الشارع المصري، لكن إذا كنا نقصد نتائج الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ فيجب أن نعلم أن تمثيل الأحزاب فى مجلس الشورى قديما، والمسمى حاليا بمجلس الشيوخ كان قليلا جدا منذ نشأة المجلس، اضف إلى ذلك أن النظام الانتخابي حدد 100 مقعد للقائمة، و100 مقعد للفردي، و100 مقعد بالتعيين، وهذا النظام يجعل الأحزاب السياسية ذات الأيديولوجية السياسية تمثليها ضعيف، وأبرز مثال حزبي التجمع والوفد، وهما من أعرق الأحزاب على الساحة السياسية.



نظام القوائم المغلقة أيضا لعب دورا في عدم إتاحة الفرصة للتنافس بين الأحزاب

وأكد فرج في تصريح لـ “فيتو” أن نظام القوائم المغلقة أيضا لعب دور في عدم إتاحة الفرصة للتنافس بين الأحزاب، وكما رأينا هى قائمة واحدة نجحت حال حصولها على 51% من الأصوات، مما جعلها تحصد كل المقاعد، ولو كان النظام بالقوائم النسبية لمثلت الأحزاب بشكل أكبر حسب الأصوات التى تحصل عليها، أضف إلى ذلك أن الإقبال الحزبي للترشح على مقاعد مجلس الشيوخ منذ القدم لا يكون بالنسبة الكافية.

الانتخابات الفردية في مجلس الشيوخ جعلت المحافظة كاملة دائرة واحدة

وتابع محمد فرج أن الانتخابات الفردية فى مجلس الشيوخ جعلت المحافظة كاملة دائرة واحدة، وهذا أمر صعب على أي مرشح أن يقوم بتغطية المحافظة من ناحية الدعاية والخدمات والنفقات، وبالتالي النظام الانتخابي الحالي لا يوفر تنافسية حقيقية بين الأحزاب.

