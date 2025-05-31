حزب التجمع يؤكد أهمية توحيد القوى الشعبية لحماية الأمن القومي

قرر المكتب السياسي لـ حزب التجمع برئاسة سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، دعوة الأمانة العامة للحزب، لإقرار قوائم المرشحين على المقاعد الفردية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت النائبة مرسيل سمير عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى إن المكتب السياسي كان قد ناقش خلال الاجتماع ثلاثة تقارير، الأول عن المتابعة الشاملة، للجان الحزب في المحافظات - على مدى أكثر من عام - للوقوف على الوضع التنظيمي والجماهيري على أرض الواقع.



وأكدت أن المكتب السياسي أهمية المتابعة هذه المرة، ولفت إلى أهمية دعم النشاط النوعي لاتحادي النساء والشباب، والاهتمام بالأنشطة ذات الطابع الثقافي والفكري، وتعظيم الأداء السياسي والجماهيري للحزب، استعدادً للاستحقاقات الانتخابية القادمة ، ومن بينها انتخابات المجالس المحلية، وتأهيل كوادر الحزب للمشاركة فيها.

النشاط الجماهيري لـ "التجمع" خلال عام 2024

وواصلت حديثها قائلة كما ناقش الاجتماع التقرير الثاني حول النشاط الجماهيري لـ "التجمع" خلال عام 2024، والذي جاء تأكيدًا لرؤية الحزب فيما يتعلق بالحركة وفقًا للإمكانيات المتاحة، وركزت في أغلبها على إحياء الذاكرة الوطنية،بخلاف مشاركة بعض الفئات في قضاياها النوعية.



التقرير الثالث تحت عنوان "مصر في عالم متغير ومضطرب"

وتطرق المكتب السياسي خلال مناقشة التقرير الثالث تحت عنوان "مصر في عالم متغير ومضطرب"، إلى خطورة الوضع الإقليمي الراهن، وتأثيراته على الأمن القومي المصري، في ظل هيمنة النظام الرأسمالي العالمي، ووسعي الإمبريالية العالمية لفرض نفوذها على المنطقة العربية.

أهمية توحيد الأحزاب والقوى الشعبية

وأكد المكتب السياسي على أهمية توحيد الأحزاب والقوى الشعبية، في هذه الفترة الحاسمة،في مواجهة المخاطر والتحديات الخارجية والداخلية، ودعم القيادة السياسية في موقفها الصلب الداعم للقضية الفلسطينية، والمساند لجهود تحقيق الاستقرار في الدول العربية التي تشهد أزمات وصراعات، بما يحفظ وحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، ويضمن عودة الحياة الطبيعية لشعوبها، وكذلك اهمية احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض محاولات تقسيم المنطقة العربية أو إضعافها، والعمل على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة.

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