ضبط 7 أطنان دواجن ولحوم مجهولة المصدر بالشرقية

نفذت مديرية الطب البيطري بالشرقية برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، ممثلة فى إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، حملات تفتيشية على الأسواق بمركز ومدينة مشتول السوق بالاشتراك مع مباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية بقطاع جنوب الشرقية والرقابة الصحية ومجالس المدن.

ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة، وضبط 7 أطنان دواجن ومصنعاتها مجهولة المصدر ومذبوحة خارج المجازر المرخصة ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توجيهات المحافظ

وجه المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

