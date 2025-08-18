موقف مروان عطية من تدعيم الأهلي أمام المحلة وبيراميدز بالدوري

قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن مروان عطية لاعب الفريق لن يكون متاحًا في مباراتي غزل المحلة وبيراميدز المقبلتين في الدوري بسبب استمرار عملية تأهيله للتعافي من آثار جراحة الفتاق الرياضي.

أضاف: اللاعب قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، وأنه قريب من المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

ويخوض لاعبو الأهلي مرانا بدنيا فقط في الجيم اليوم الإثنين، في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق غزل المحلة المقبلة حيث يعود الفريق إلى تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.

