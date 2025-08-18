الإثنين 18 أغسطس 2025
العفو الدولية: يجب وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل فورا وفرض عقوبات عليها

غزة
غزة

 قالت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين إنه يجب وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل فورا وفرض عقوبات عليها.

وتابعت العفو الدولية: قيود إسرائيل على عمل المنظمات الإنسانية تقطع شريان الحياة الوحيد للعائلات في غزة.. يجب وقف أي خطة تهدف إلى ترسيخ الاحتلال أو تصعيد الهجوم العسكري على غزة.

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

وقالت جمعية العودة الصحية في غزة في بيان السبت: إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأضافت جمعية العودة الصحية بغزة، أن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

قصف مدفعي للاحتلال يستهدف حي الزيتون في غزة

واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

