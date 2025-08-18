التجارة الإلكترونية.. تهديد أم فرصة؟

في السنوات الأخيرة، وبمجرد ضغطة على الموبايل أو الكمبيوتر، بقى ممكن تشتري أي حاجة تخطر على بالك: من الملابس، للإلكترونيات، وحتى الأكل، ويوصلك لحد باب البيت، ده هو عالم التجارة الإلكترونية اللي انتشر بسرعة رهيبة، وغير طريقة الناس في البيع والشراء.



لكن مع الانتشار ده، بدأ السؤال يطرح نفسه: هل التجارة الإلكترونية تمثل خطرا على المحلات والأسواق التقليدية اللي اتعودنا عليها؟ والحقيقة إن التجارة الإلكترونية ليها مزايا كتير، أهمها إنها بتوفر وقت ومجهود للمشتري، وبتفتح فرص كبيرة للبائعين للوصول لعملاء من كل مكان من غير ما يفتحوا فروع أو يدفعوا إيجارات غالية، ده غير العروض والخصومات اللي بتجذب ناس كتير، خاصة الشباب اللي بيحبوا السرعة والراحة.



فمثلا السوق المصري للتجارة الإلكترونية في 2025 وصل نحو 10 مليار دولار، ومن المتوقع يتضاعف ويصل إلى حوالي 19 مليار دولار بحلول 2030، بنمو سنوي حوالي 13-14%، وده بيرجع لعدة أسباب منها الانتشار الكبير للإنترنت والموبايلات، فعدد مستخدمي الإنترنت وصل أكثر من 82 مليون، ونسبة انتشار الإنترنت تتجاوز 72%..

كمان الحكومة دعمت الأمر ده بتطبيقات الدفع الإلكتروني مثل InstaPay حيث وصل عدد مستخدميه إلى ما يقرب من 12.5 مليون.



في المقابل نجد أن المحلات التقليدية تواجه تحديات صعبة مثل الإيجارات العالية، وتكاليف العمالة، والمنافسة الشرسة من مواقع البيع على الإنترنت، مما يجعل بعض التجار يرى إنهم بيخسروا جزء كبير من زبائنهم، حتى إن في بعض الشوارع اللي كانت زمان مليانة محلات، بقت دلوقتي أهدى من قبل بسبب لجوء الناس للشراء أونلاين.



لكن ده مش معناه إن المحلات التقليدية انتهت. كتير من الناس لسه بيفضلوا يشوفوا المنتج بعينيهم، ويلمسوه قبل ما يشتروا، خاصة في الحاجات اللي محتاجة قياس أو تجربة، كمان بعض التجار بدأوا يتأقلموا مع الوضع الجديد، ودمجوا البيع الإلكتروني مع محلاتهم، فبقى عندهم زباين من الشارع وزباين من الإنترنت في نفس الوقت.



الموضوع في الآخر مش تهديد بقدر ما هو تغيير في قواعد اللعبة، وبالتالي اللي هيقدر يواكب التطور ويستغل مميزات التكنولوجيا، هيقدر يحافظ على مكانه أو حتى يكبر أكتر، أما اللي هيفضل متمسك بالطرق القديمة بس، ممكن يلاقي نفسه بيخسر تدريجيا.

ويبقى السؤال: هل المحلات التقليدية هتقدر تواكب التطور، ولا التجارة الإلكترونية هتستحوذ على المشهد بالكامل؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.